Devlet Kendisine Yönelik Suçları Affetme Yetkisine Sahiptir"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, af tartışmalarına ilişkin, "Devlet kendisine yönelik işlenen suçları affetme yetkisine sahiptir. Bir başkasının bir başkasıyla ilgili işlemiş olduğu suçu affetme yetkisi devlete ait değildir, mağdur olan insanlara aittir." dedi.

Şanlıurfa'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Yavuz, Türkiye'nin ekonomi sitemini yerli hale getirmesi halinde dış mihrakların etki edemeyeceğini söyledi.

Yavuz, parti olarak yerel seçimlere hazır olduklarını dile getirerek, kendilerine gelen ittifak teklifi olmadığını ancak gelirse değerlendireceklerini belirtti.

Af tartışmalarına da değinen Yavuz, "Devlet kendisine yönelik işlenen suçları affetme yetkisine sahiptir. Bir başkasının bir başkasıyla ilgili işlemiş olduğu suçu affetme yetkisi devlete ait değildir, mağdur olan insanlara aittir. Aşırı derecede mağdur edilen bir insan veya bir yakını öldürülen insan, zanlının affedilmesini kendisi için çok ağır bir durum olarak görüyor." diye konuştu.