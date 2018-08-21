Devlet İş Kapısı Olmaya Devam Ediyor

ÖZCAN YILDIRIM - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Yıl başından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi alacak. Başvurular İŞKUR'a yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçelere engelli, eski hükümlü ve terör mağdurlarının da aralarında olduğu 100 geçici işçi alacak. Başvurular, 27 Ağustos'a kadar İŞKUR üzerinde yapılabilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak alınacak personelin 5 katına kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 10-21 Eylül arasında kurum internet sitesinden yapılabilecek. Başvuranlar arasında KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, 20 Ekim 2018'deki yazılı sınava çağrılacak.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirmek üzere 100 hemşirenin de aralarında olduğu toplam 152 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 27 Ağustos mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne yapılacak.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımı için ilana çıktı.