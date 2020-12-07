"Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu."
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"Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu."

07.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:06

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: "Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: "Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu. stanbul Havalimanında ilk 11 aylık sürede 170 bin 699 uçak ve 21 milyon 733 bin 944 yolcu trafiği gerçekleşti."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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