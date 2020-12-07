"Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu."

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: "Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: "Kasım ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu. stanbul Havalimanında ilk 11 aylık sürede 170 bin 699 uçak ve 21 milyon 733 bin 944 yolcu trafiği gerçekleşti."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı