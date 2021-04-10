Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı

Adıyaman'da bir kişinin özel hastane ile devlet hastanesine verdiği korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçları farklı çıktı.

Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler

Adıyaman'da bir kişinin özel hastane ile devlet hastanesine verdiği korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçları farklı çıktı.

Adıyaman'da taşımacılık yapan Zeynal Turmaz isimli vatandaş özel bir şirketin mühendislerini Ankara'ya götürmek için korona virüs testi ve sağlık taraması yaptırmak için Özel Park Hospital Hastanesine gitti. Burada ağızdan sürüntü vererek, akciğer tomografisi çektirdi. Birkaç saat sonra test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Test sonucu pozitif çıkınca, Ankara'ya yapacağı taşıma işi iptal oldu.

Özel hastanenin test sonucundan şüphe eden Zeynal Turmaz, aynı gün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek test verdi. Burada verdiği test sonucu negatif çıktı.

Kendisinin yaklaşık 5 ay önce Covid-19 hastalığına yakalandığını dile getiren Zeynal Turmaz, hiçbir hastalık belirtisi olmadan Özel Park Hospital Hastanesinde yapılan PCR testinden şüphelendiği için devlet hastanesine gittiğini söyledi.

Turmaz, "Devlet hastanesinde yapılan test sonucu negatif çıktı ancak özel hastanenin test sonucundan dolayı maddi kaybım oldu. Ankara'ya yapacağım taşıma işi iptal oldu. Özel hastaneye test ve diğer işlemler için ücret ödedim. Hiçbir belirtim yokken testin pozitif çıkması benim psikolojimi de bozdu" dedi. - ADIYAMAN

Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Esra Erol Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:11:50. #1.14#
title