Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3'ü tutuklandı
Şehitkamil Devlet Hastanesinde, COVİD-19'dan yakını vefat eden yakınlarının taşkınlık çıkararak hastaneye zarar vermeleri üzerine olaya müdahale eden polisler 5 şahıs gözaltına aldı.
14.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:51
Şehitkamil Devlet Hastanesinde, COVİD-19'dan yakını vefat eden yakınlarının taşkınlık çıkararak hastaneye zarar vermeleri üzerine olaya müdahale eden polisler 5 şahıs gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA