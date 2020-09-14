Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3'ü tutuklandı
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Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

Şehitkamil Devlet Hastanesinde, COVİD-19'dan yakını vefat eden yakınlarının taşkınlık çıkararak hastaneye zarar vermeleri üzerine olaya müdahale eden polisler 5 şahıs gözaltına aldı.

Devlet hastanesinde taşkınlık çıkaran 5 şahıstan 3'ü tutuklandı
14.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:51

Şehitkamil Devlet Hastanesinde, COVİD-19'dan yakını vefat eden yakınlarının taşkınlık çıkararak hastaneye zarar vermeleri üzerine olaya müdahale eden polisler 5 şahıs gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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