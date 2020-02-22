Devlet hastanesinde kedi operasyonu

22.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:42

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 300 yataklı devlet hastanesinde duvar arasına girip mahsur kalan yavru kedi hastaneyi ayağa kaldırdı. Ellerindeki telefonlardan miyavlama sesi açarak duvar kenarlarında dolaşan hastane güvenlikleri yavru kediyi kurtarabilmek için sabaha kadar seferber oldu.



Edinilen bilgiye göre, İnegöl Devlet Hastanesi'nde hasta yakına refakat eden Medin Çetinkaya isimli vatandaş hava almak için çıktığı bahçede yürürken hastanenin poliklinik binasının duvarından kedi sesi geldiğini farkedip güvenliklere bildirdi. Sesin geldiği yere bakan duyarlı vatandaş ve hastane güvenlikleri, duvar ile fayans arasında bir yavru kedinin olduğunu gördü.



İşte o andan sonra yavru kediyi kurtarabilmek için hastanede adeta seferberlik ilan edildi. Yavru kedinin girdiği deliğin önüne önce kap içerisinde süt bırakan güvenlikler başarılı olamayınca cep telefonlarından kedi miyavlama sesi açarak yavru kediyi kandırmak istedi. Ancak yavru kedi dışarıya çıkmamakta ısrarcı olunca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Fayansı kesen itfaiye ekipleri açtıkları delikten yavru kediye ulaşmaya çalıştılar ancak kedi duvar içerisinde ilerleyince bunda da başarılı olamadılar. Son olarak ekipler çevredeki meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp yavru kedinin kendiliğinden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra delikten çıkan kedi kaçarak gözden kayboldu.



Kedi sesini duyup ihbarda bulunan duyarlı vatandaş Metin Çekinkaya, "Biz bu gün bu kedi için uğraşmasak bu hayvan burada ölürdü. Gayret gösteren tüm hastane çalışanlarına ve özellikle itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Önümüz kış sokak hayvanlarına duyarlı olalım kapımızın önüne bıraktığımız bir kuru ekmek bir kap su bir çok hayvanın hayatının kurtulmasına sebep olabilir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA