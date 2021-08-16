Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu

İstanbul'da Beykoz Devlet Hastanesi'ne giden Gamze Kandemir adlı kadın, doktor M.E.'nin sözlü şiddetine maruz kaldığını öne sürdü. Randevu saati gelmesine rağmen doktor tarafından muayeneye alınmadığını söyleyen Kandemir bu duruma tepki gösterdiğinde ise ''Seni muayene etmiyorum hadi bakalım naş naş yürü'' yanıtını aldığını iddia etti.

İstanbul'da Gamze Kandemir adlı kişi 16 Ağustos Pazartesi günü Beykoz Devlet Hastanesi'nde muayene olmaya gittiği doktor M.E.'nin sözlü şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

Gamze Kandemir, randevu gününde tam saatinde hastanede olduğunu, ancak sırası geldiği halde doktor tarafından içeriye alınmadığını söyledi. Duruma tepki gösterdiği sırada da M.E.'nin, kendisine küçümseyen bir tavırla ithamlarda bulunarak ''İşin ne senin bekle diye'' bağırdığını ileri sürdü. Gamze Kandemir adlı şahıs olayın devamında yaşananları ise şöyle aktardı;

''Bu olay olurken yanında bulunan doktor ise tamam diyerek doktoru yatıştırmaya çalıştı. Odadan çıktıktan sonra sıram gelmesine rağmen başka kişileri aldı. Daha sonra sırada diye seslenerek giriş yaptım. Odaya girer girmez bana, 'Sen kaç yaşındasın ki kapıyı çalıp beni görevime çağırıyorsun' dedi.

''AŞAĞILAYICI KELİMELER KULLANDI''

Devamında da 'Senin seviyen ne ki zaten' dedi. Ben de kendisine 'Ben iki üniversite mezunuyum ve bankacıyım ama bunun konumuzla ne ilgisi var' diyerek cevap verdim. Kendisi bana 'Zaten senin zeka seviyende anca bankacı olmaya yeter' diyerek aşağılayıcı kelimeler kullanmaya devam etti.

''SENİ MUAYENE ETMİYORUM, NAŞ NAŞ'' DEDİ

Daha sonrasında da 'Seni muayene etmiyorum hadi bakalım naş naş yürü' dedi. Bu arada annemi içeri çağırdım ve annem doktor beye kibar şekilde 'Bir sorun mu var? Neden muayene etmek istemiyorsun?' diye sordu. Doktorun cevabı ise 'Kızınız şizofren hastası bence onu kliniğe götürün' diye çirkin üslubuna devam etti. Annem konuşurken lakayıt bir tavırla 'Hayatım' diyerek konuşmalarına devam etti. Annem kendisini uyardı, 'Lütfen hayatımlı konuşmayın benimle hitap etme şeklinize dikkat edin' dedi.

''ANNEMİ İTTİ, GÜVENLİĞİ ÇAĞIRDIK''

Daha sonrasında ise annemi itti, o sırada annem dışarı çıkıp 'Güvenlik' diye bağırdı. Ve hiçbir şey olmamış gibi yerine oturup gülerek 'Naş naş' diyerek bizleri gönderdi.

Biz de önce hasta haklarını konuyu anlattık, daha sonrasında başhekime çıkıp durumu bildirdik. Bizi gerekli yerlere yönlendirdiler. Daha sonrasında ise başhekim başka doktora yönlendirdi bizi ve yönlendirdiği doktor da olayın başlangıcında doktor M.E.'nin yanında oturan doktordu. Kendisi beni muayene ederken neden ağladığımı sordu ve durumu izah ettim. Kendisi de 'Sizin üslubunuzda hiçbir sorun yoktu, kendisi adına özür diliyorum'' diyerek olayı aydınlatmıştır.''

Sözlü şiddete maruz kalan Gamze Kandemir'in iddialarının ardından hastane yönetiminin açıklama yapması bekleniyor.