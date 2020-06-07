Devlet hastanesi, kendi dezenfektanını üretiyor
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Devlet hastanesi, kendi dezenfektanını üretiyor

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cilt dezenfektanı üretilmeye başlandı.

Devlet hastanesi, kendi dezenfektanını üretiyor
07.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:57
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cilt dezenfektanı üretilmeye başlandı. Başhekim Beraat Özdemir, bölgede kendi dezenfektanını üreten tek devlet hastanesi olduklarını belirterek, "Kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra diğer hastanelerle dezenfektanlarımızı paylaşacağız" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce maske üretilen Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde şimdi de el ve cilt dezenfektanı üretilmeye başlandı. Hastanenin ihtiyacı karşılandıktan sonra talep eden diğer sağlık kuruluşlarına da dezenfektan temin edilecek. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Beraat Özdemir, bölgede kendi dezenfektanı üreten tek hastane olduklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle el ve cilt dezenfektanı konusunda ihtiyaç geliştiğini belirten başhekim Özdemir, şunları söyledi:

"Bu gelişen ihtiyacı karşılayabilmek adına bizde cilt dezenfektanı temin etme yolunu seçmiştik. Ancak gerek nakliye koşulları olsun gerek depolama süreci olsun bu dezenfeksiyon özelliğini yitirebildiğini tespit ettik. Onun içinde kendimiz bunu hastanemizde üretip üretemeyeceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullara altında majistral olarak hazırlayabileceğimizi düşündük. Bu yolda bir yol izledik Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da gerekli izni alarak 1000 litre kadar dezenfektan üretimimizi gerçekleştirdik. Bu 1000 litre ürettiğimiz dezenfektandan kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra diğer hastane ve sağlık tesislerine yine paylaşımımız olacak."

Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı dezenfektanları da olduğunu belirten başhekim Beraat Özdemir, "Biz ürettiğimiz dezenfektanları ilimiz genelinde ihtiyaç olanlara da vereceğiz. Hastanemizde daha önce de maske üretimine yaptık ve halen maske üretmeye de devam ediyoruz" dedi.


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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