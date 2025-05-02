Devlet hastanesi cinsel istismar olayı nedir, hangi hastanede oldu?

Son günlerde sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça yer alan devlet hastanesi cinsel istismar olayı nedir sorusunun yanıtı, olayın detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Devlet hastanesi cinsel istismar olayı, ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı. Peki, Devlet hastanesi cinsel istismar olayı nedir, hangi hastanede oldu? İşte detaylar...

DEVLET HASTANESİ CİNSEL İSTİSMAR OLAYI NEDİR?

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk cinsel istismara uğradı. İstismar 9 yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle ortaya çıktı. Yoğun bakım odasına girip çıktığı belirlenen aralarında; temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

CİNSEL İSTİSMAR HANGİ HASTANEDE OLDU?

Olay, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.