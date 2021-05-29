Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi
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Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi

Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yapılan çevre düzenlemesi ile adeta çiçeklerle bezendi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yapılan çevre düzenlemesi ile adeta çiçeklerle bezendi.

Her gün binlerce hastayı ağırlayan ve teknik donanım ile sadece Afyonkarahisar'a değil bölgeye de hizmet veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde havaların ısınması ile hummalı bir çalışma başladı. Çalışmalar kapsamında hastane bahçesine çok sayıda çiçek ekimi yapılırken, bunun yanında çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Bahçenin orta refüj ve yeşillik alanlarına binlerce çiçek ekildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, çalışmalarda emeği geçen başta hastane yönetimi olmak üzere ilgililerine teşekkür etti. Amaçlarının hastaları daha güzel bir ortamda ağırlamak olduğunu ifade eden Başhekim Duran, bu kapsamda çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi
Devlet Hastanesi çiçeklerle bezendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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