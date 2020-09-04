Devlet hakkı nedir? Devlet hakkı oranı ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devlet hakkı nedir? Devlet hakkı oranı ne kadar oldu?

Devlet hakkı ne demek araştırılıyor. Maden arama veya işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalarla, işletme talebi devresinde faaliyette bulunan sahalardan üretilen madenlerin satışı ancak Devlet hakkını ödemesi ile mümkün olur. Peki, Devlet hakkı oranı ne kadar oldu?

Devlet hakkı nedir? Devlet hakkı oranı ne kadar oldu?
04.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:36

Devlet hakkı oranı, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla bilrikte arttırıldı. Maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergi olan Devlet hakkı oranı ne kadar arttı? İşte, ayrıntılar...

DEVLET HAKKI NE DEMEK?

Devlet hakkı, maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergidir.

Ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından temin edilir. Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması durumunda, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki işlenmeyen olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır.

Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz.

DEVLET HAKKI ORANI NE KADAR OLDU?

4 Eylül tarihli Resmi Gazete'ye göre; Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacaktır.

İlgili Haberler

İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
Hakkı Aygün kimdir? Güreşçi Hakkı Aygün nereli, neden öldü?
Hakkı Aygün kimdir? Güreşçi Hakkı Aygün nereli, neden öldü?
2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları
2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Şener Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Lionel Messi Mauricio Lemos Mustafa Cengiz Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Devlet hakkı nedir? Devlet hakkı oranı ne kadar oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:36:47. #1.14#
title