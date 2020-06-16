"Devlet, FETÖ ile mücadele kararlılığının sürekliliğini bu atamayla bir kez daha gösterdi" ANKARA eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1999 yılında ekibinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmesini değerlendirdi.

ANKARA eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1999 yılında ekibinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmesini değerlendirdi. Saral, FETÖ'nun emniyet yapılanmasıyla ilgili 21 yıl önce yaptıkları çalışmanın mimarlarından olan Zafer Aktaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Saral "Kendisi takdir ettiğim, güvendiğim, tecrübeli çok değerli bir kardeşimdir. Çok isabetli bir atama olmuştur. İstanbul Emniyet teşkilatı bir abi kazanmış oldu. Bundan sonra da çok değerli ve önemli hizmetleri olacağını düşünüyorum. Kendisine ve beraberindeki mesai arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Saral, FETÖ'nün emniyet içindeki yapılanmasıyla ilgili hazırladıkları rapor nedeniyle kendisinin ve Zafer Aktaş'ın da aralarında olduğu ekibin yıllarca entrika sonucu gerçek dışı bir suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. FETÖ'nün devlet içindeki varlığını örtmek için, kendilerine suçlamalar yönelttiğini ancak, yargı kararlarıyla aklandıklarını belirten Saral "Çok şükür aklanmak suretiyle tekrar müspet kimliklerimizi kazandık. Şimdi de yöneticilerimizin taktiriyle İstanbul değerli bir emniyet müdürü kazanmıştır. İstanbul'daki Emniyet Müdürü de (Mustafa Çalışkan) Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına terfi etti. Her iki kardeşime de başarılar dilemek istiyorum" diye konuştu.Zafer Aktaş'ın İstanbul'a emniyet müdürü olarak atanmış olmasının devletin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığının sürekliliğine işaret ettiğini söyleyen Saral "Çok isabetli bir atama olmuştur. Devletimizin bu beladan kurtarılması noktasında yapacağı hizmetlere inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın böyle bir takdir yetkisini kullanarak, İstanbul'a mesleğine vakıf, deneyimli bir kişiyi görevlendirmesi nedeniyle şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA