"Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşının yardımına... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin Giresun'da yaşanan sel felaketinin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşının yardımına koştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin Giresun'da yaşanan sel felaketinin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşının yardımına koştuğunu söyledi.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Dereli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce havadan sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinleyen Erdoğan "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"GİRESUN ANCAK 50 YILDA BİR RASTLANABİLECEK BÜYÜK BİR YAĞIŞ FELAKETİNE MARUZ KALDI"

Ardından otobüsün üzerinden ilçe halkına seslenen Erdoğan, "Giresun 22 Ağustos günü merkezi ile Derelisi ile Espiyesi ile Doğankenti ile Tirebolusu ile Gücesi ile Görelesi ile ve Yağlıderesi ile ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı. Bu sel, heyelan ve su baskını felaketinde ilçelerimizde ve köylerimizde çok sayıda ev, iş yeri, alt yapı zarar gördü. Öncelikle tüm değerli siz kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum geride kalan ailelerine özellikle sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağolsun diliyorum. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşının yanına yardımına koşmuştur" dedi.

"AFET BÖLGESİNDE 43 BİNA YIKILMIŞ, 94 ACİL YIKILACAK ŞEKİLDE AĞIR HASAR GÖRMÜŞ, 64 BİNA AĞIR HASAR VE 492 BİNA HAFİF HASAR ALMIŞTIR"

İlgili bakanların afetin ilk anından itibaren bölgede görev yaptığını hatırlatan Erdoğan "Afetin il başladığı andan itibaren çeşitli kurumlarımız bin 264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama, kurtarma ve afet kaldırma çalışmaları için 36 ilden ekiplerimiz Giresun'da görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımızda imkanları ve personelleri ile çalışmalara iştirak etmişlerdir. Ekiplerimiz mahsur kalan 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ salim kurtarmışlardır. Bu felakette şuana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol, su, elektrik gibi temel alt yapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapalı 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır. Halen 434 iş makinesi ile temizlik ve rusubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 101 bin metreküpün üzerinde rusubat kaldırılmıştır. Bu rakam 927 bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Sadece Dereli'de 80 bin metreküp rusubat temizliği yapılmıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 acil yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina ağır hasar ve 492 bina hafif hasar almıştır" bilgilerini paylaştı.

(Ersen Küçük - Ozan Köse - Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA