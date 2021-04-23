Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
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Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | Güncel

Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Şentop'un, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkan Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. TBMM Başkanı Şentop'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop'un Anıtkabir özel defterinde imzaladığı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. Kuruluş Yıldönümünde, Milli Mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin manevi huzurundayız.

Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadelemizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesi kat'idir. Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır.

İlhamını Milli Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir.

Bu vesileyle zat-ı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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