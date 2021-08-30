Devlet erkanı Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'de

Devlet erkanı Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devlet erkanı Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'de

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

Bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi de aziz şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlar ile milletimiz gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla Cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir.

Ruhun şad olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek