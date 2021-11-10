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Devlet erkanı Anıtkabir'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Devlet erkanı Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun" dedi.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ulu Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Ulu Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
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