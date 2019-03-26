Devlet destekliyor Mardinli çocuklar geleceğe bilimle bakıyor

MARDİN - Mardin'de çukur ve terör siyasetinin bertaraf edilmesi sonrası çocuklar, devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile geleceğe bilimle bakmaya başladı. Kodla Mardin Merkezi sayesinde çocuklar geleceğin bilim insanı olmaları için eğitiliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından başlatılan ve devletin imkanlarının seferber edildiği projeler bir bir hayata geçmeye başladı. Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde kurulan Kodla Mardin Merkezi yaklaşık 1 ay içinde 800 öğrenciyle rekor başvuru aldı. Kayıt yaptıran öğrenciler, bilgisayar kodlama sistemini öğrenerek geleceğin bilimine ışık tutan dahiler olmak için var güçleri ile çalışmaya başladı. 8-14 yaş öğrencilerin eğitimlere katıldığı Kodla Mardin Merkezi'nde robotik kodlama eğitimi alan gençlerin kimi annesine ev işlerinde yardım edecek robot tasarımı için çalışırken kimisi de kendine yardımcı olarak robot tasarlamayı hedefliyor. Geleceğin meslekleri arasında ilk sırada yer alan kodlama ile kursa katılan öğrencilerin gösterdiği başarı sayesinde eğitimciler, Mardin'de öğrencilerin bilime büyük katkı sunarak, geleceğin Aziz Sancar'larının devlet desteğiyle yetiştiğini ifade etti.

"Park göremeyen çocuklar robot üretimi için çalışıyor"

Kodla Mardin Merkezi birim sorumlusu Ahmet Özkan, merkezin Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından kurulduğunu belirterek, şimdiye kadar 800 öğrencinin başvurduğunu söyledi. 10 Şubat'ta açılan merkez de şuan 600 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Özkan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve mili sanayiye önem verdiği için bölgemiz çocukları için bu merkez kuruldu. Bölgemizde geçmişte yaşanan terör olayları nedeni ile zor günler geçirildi şimdi çocuklar dışarıda dolanmıyor merkezde eğitim alarak geleceğin Aziz Sancar'ları olmak için mücadele ediyorlar. Terör nedeni ile park göremeyen çocuklar artık robot görüyor ve robot üretmek için eğitim alıyor" dedi.

Kodlama Merkezi'nde kodlama eğitimi veren bilişim teknolojileri eğitmeni, bilgisayar mühendisi ve doktora öğrencisi olan Onur Kaya, Mardin'de öğrencilerin zeka ve algılarının çok yüksek olduğunu söyledi. Bölgede geleceğin bilimine ışık tutacak Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ların yetiştiğini aktaran Kaya, "Kod aslında bilgisayarın dilidir. 8-14 yaş arasında ki çocuklara yazılım yapmayı kodlamayı öğretmeye çalışıyoruz. Robotun en alt seviyesinden çok zengin robot arşivi bilgisini ve bu eğitimlerin sonunda robot tasarlamayı öğretmeye çalışıyoruz. Eğitimler sonunda öğrencilerimiz kendi robotlarını tasarlayarak kendi ürettikleri parçaları robota adette ederek üretmeye çalışacağız. Bölge için geç kalınmış proje buralardan çok ciddi yeteneklerin çıktığını söyleyebiliriz ve buradan çıkan öğrenci alır yürür diyebiliriz. Geleceğin Aziz Sancar'larının yetiştiğini söyleyebiliriz" diye konuştu. Annelerine yardımcı olacak robot tasarlıyorlar

Kodla Mardin Merkezi öğrencilerinden Elif Sultan Hıdır, kodlamayı kablolar ve bir sistem üzerinden öğrendiklerini söyledi.

Öğrencilerden Elif Tepe ise hayalinin annesine yardım eden bir robot yapmak olduğunu ifade ederek, "Burada kablolarla elektrik sağlıyoruz ve bunlarla kodlama yapıyoruz. Ağabeyimle evi biraz dağıtıyoruz, o yüzden anneme yardım eden bir robot yapmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerden Meryem Bağış da kendisine arkadaş olup oyun oynayacak ve aynı zamanda ailesine yardım eden bir robot kodlamak istediğini ifade ederek, kendilerini bu imkanı sunan Mardin Valisi Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA