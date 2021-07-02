Devlet destekli tarım sigorta bedelleri 2020 yılında arttı
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Devlet destekli tarım sigorta bedelleri 2020 yılında arttı

Devlet destekli tarım sigorta bedelleri 2020 yılında arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2020 yılında yüzde 50,7 arttı.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2020 yılında yüzde 50,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini açıkladı. Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2020 yılında yıllık yüzde 50,7'lik bir artış göstererek 83 milyar 146 milyon 49 bin 745 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 159,6 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasına ait. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 7,1'lik bir artış ile 2 milyon 235 bin 626 adet olarak gerçekleşti.

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 30,1 arttı

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 30,1 artışla 1 milyar 659 milyon 280 bin 218 TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 30,7 artışla 3 milyar 198 milyon 743 bin 163 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2020 yılında yüzde 2,8 artış göstererek 26 milyon 878 bin 406 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 77,8 ve yüzde 112 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 13,6 arttı

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 883 milyon 971 bin 395 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 300 milyon 251 bin 876 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 479 milyon 314 bin 129 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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