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Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,7 artarak 55,2 milyar liraya yükseldi.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli arttı
01.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:22

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,7 artarak 55,2 milyar liraya yükseldi. Toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 18,9 artışla 2 milyon 87 bin 860 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30,7'lik artışla 55 milyar 166 milyon 348 bin 492 lira olarak hesaplandı.

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 74,3 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 18,9 artışla 2 milyon 87 bin 860'a çıktı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde, toplam prim tutarı yüzde 19,3 artarak 2 milyar 447 milyon 64 bin 788 lira, toplam devlet destek prim tutarı da yüzde 19 artışla 1 milyar 275 milyon 313 bin 836 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artış göstererek 26 milyon 149 bin 859 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 22,6 ve yüzde 52,6 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde, ilk sırayı 753 milyon 642 bin 871 lirayla bitkisel ürünler aldı. Bunu, 292 milyon 935 bin 767 lirayla büyükbaş hayvan hayat sigortası izledi. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise ilk sırayı 461 milyon 551 bin 883 lira bedelle dolu olayı aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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