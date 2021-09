Devlet destekli koyunlar kurtlara yem oldu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta bir çiftçi sabah uyandığında hayatının sokunu yaşadı. Devlet desteği ile aldığı koyunlardan 13'ünün kurtlar tarafından telef edildiğini görünce kara kara düşünmeye başladı.

Sivas'ın Arpayazı köyünde yaşayan Şaşmaz ailesi 5 yıl önce devletten kredi desteğiyle koyun aldı. Aile koyunları köyde bulunan evlerinin arkasındaki ahırında bakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ahırın içerisine kurtlar girdi. Kurtlar ailenin 13 koyununu parçalayarak telef etti. Sabah uyandığında ahıra giren Burak Şaşmaz ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koyunlarını parçalanmış halde bulan Şaşmaz neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 25 bin lira arasında zararı olan aile devlet büyüklerinden destek bekliyor.

"Sabah uyandığımızda manzara bu şekildeydi"

Burak Şaşmaz, sabah uyandığın bu manzara ile karşılaştığını belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır babamla bu işi sürdürüyoruz. Devletten kredi ile başladık. 86 adet damızlık koyun aldık. Her sene ödemelerimiz var. Dün akşam saatleriydi koyunu içeri aldık. Sabah uyandığımızda manzara bu şekildeydi. 13 tane koyunumuzu kuzularla beraber telef etti. Her yerden girmiş olabilir. Tek bir tane kurt gelmemiş görüldüğü üzere. Paramparça olmuş hayvanlar. Maddi değeri her sene ödediğimiz kredi kadar var, 20-25 bin lira arasında" dedi.

Yetkililerden yardım bekliyor

Şaşmaz, yetkililerden yardım beklediğini söyleyerek, "Karnında kuzusu olanlarda var. Onlarda öldü. Doğal olarak karnındaki kuzusu da öldü. Büyük emekler sarf ediyoruz. Geceyi gündüze katıyoruz. Üretmek için uğraşıyoruz. Üretmek için uğraşırken ahıra girdiğimiz bu manzara ile karşılaştığımız zaman neler hissettiğimizi size açıklayamayız. O anı yaşamak lazım. Çünkü kuzularımızı bile elle büyüttüğümüz için onları ölü bir vaziyette görmek iyi olmuyor tabi. Üretmek için uğraşırken bir anda bu görüntü ile karşılaşıyoruz. O yüzden devlet büyüklerinden, Valimiz Salih Ayhan'dan ve diğer devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS