DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI
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DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi' kapsamında, çiftçilere yüzde 50 devlet desteğiyle koç dağıtımı yapıldı.

MUŞ'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi' kapsamında, çiftçilere yüzde 50 devlet desteğiyle koç dağıtımı yapıldı. Projeye başvurusu kabul edilen 10 kişiye 47 koç verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projeye başvuruları kabul edilen 10 kişiye 47 koçun teslimi yapıldı. Çiftçiler, hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Koçlarını teslim alan hak sahipleri, hayvanlarını araçlarına yükleyerek köylerine götürdü.

Kent genelinde koyun varlığının 1 milyon 235 bin olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Hayvancılığın geliştirilmesi için 49 üretici bize müracaatta bulundu. 48 üreticinin başvurusunu bakanlığımız uygun gördü. Fakat parasının yüzde 50'sini yatıran 10 yetiştiricimiz oldu. Bu 10 kişiye bugün 47 tane koçu dağıttık. Son derece güzel koçlar. Bu koçların her biri için bakanlığımız bin 500 lirasını karşılıyor. Diğer yarısını da yetiştiriciler ödedi. Kan değişimi yoluyla bundan sonra daha yüksek verimli kuzular elde edilecek. İnşallah, programımız çiftçilerimizi desteklemekle devam edecek diye konuştu.

Devletin sağlamış olduğu yüzde 50 destekle koçlarını alan 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler (30), Allah, devletimize zeval vermesin. Daha önce de devlet bana 40 koyun yardımında bulunmuştu. Şu anda 4 koç yardımı aldım. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Devletin yardımı olmasaydı bu koyunları almaya imkanımız yoktu. Teşekkür ederiz dedi.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Nuri Bozkurt ise Paramı yatırıp, yüzde 50 destekle 5 koç aldım ve köye götüreceğim. Allah devletten razı olsun. Hayvanlar güzel, mutluyum. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız ya da arazimiz yok. Tek işimiz koyunlarla uğraşmak ifadesini kullandı.

DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI
DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI
DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI
DEVLET DESTEKLİ KOÇLAR, ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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