Devlet Destekleri Müracaatında Kep Dönemi Başlıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, İhracata yönelik devlet destekleri kapsamında başvuru yönteminde değişiklikler yapıldığını ve bu değişikliklerle ilgili yeni uygulamaların 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, ihracatçıların her hangi bir sorun yaşamaması için GAİB hizmet binasında konuyla ilgili olarak 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.00'da bir seminer düzenleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, "İhracata yönelik devlet destekleri mevzuatlarında yapılan değişiklikler ile 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik devlet desteklerine ilişkin tüm başvuruların Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı (KEP) yoluyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 01 Nisan 2018'den itibaren İhracata Yönelik Devlet Destekleri kapsamında, fiziki evrak başvurusu kabul edilmeyecektir. Her türlü destek başvurusu ve her türlü yazışma, yetkili kişinin elektronik imzası ile şirketinize ait KEP adresi aracılığıyla yürütülecektir. Üyelerimizin söz konusu devlet yardımları kapsamında herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamamaları adına, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14: 00'da Birliğimiz Hizmet Binasında bir seminer düzenlenecektir. Seminerde mevzuattaki değişiklikler, Genel Sekreterliğimizce bu konuda yapılan hazırlıklar ve sürecin şirketlere bakan tarafı ve teknik altyapı gereklilikleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için birliklerimizde düzenlenecek olan seminere üyelerimizin ilgili departmanlarından görevlilerinin katılmasının sağlanması önemli olacaktır" dedi. - GAZİANTEP