Devlet Destekleri İnşaat Sektörüne Nefes Aldırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, vergi indirimlerinin sektörü rahatlattığını söyledi.

BTSO bünyesindeki inşaat malzemeleri ve yapı elemanları sektör temsilcilerinin yer aldığı 22. Meslek Komitesi'nin genişletilmiş sektör analiz toplantısı oda hizmet binasında yapıldı. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Nemli ve Alparslan Şenocak, Komite Başkanı Mehmet Erdoğan, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve komite üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Osman Nemli, ülke ekonomisi açısından olağanüstü bir dönem yaşadıklarını söyledi. Başta gayrimenkul olmak üzere, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yıl sonuna kadar uygulamaya alınan vergi indirimlerinin piyasaya rahat nefes aldıracağını dile getirdi.

Bilhassa konut satışlarında uygulanan vergi indirimlerinin sadece sektörü harekete geçirmekle kalmadığını, aynı zamanda devletin gelir kalemlerinde de artış sağladığını dile getiren Osman Nemli, "Gayrimenkul sektöründe maliyet artışları henüz fiyatlara yansıtılmadı. Böylesine bir dönemde sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda vergide ve tapu harçlarındaki indirimlerin sürecek olması piyasa hareketliliği için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Devletimizin de desteğiyle inşaat sektörümüz, ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı vermeye devam edecektir" diye konuştu

22. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın firmaların rekabetçiliğini güçlendirmeye yönelik önemli projelere imza attığını söyledi. 41 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük odalarından birisi olan BTSO'nun yürüttüğü projelerden meslek komite üyelerinin mutlaka faydalanması konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Odamız bünyesinde inşaat sektörünün önemli bir konumu var. Özellikle İnşaat Konseyi yapılanmamız sektörümüzün sorunları ele alınıyor. Meslek komiteleri olarak sektörümüzün meselelerini çözmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kentsel dönüşüm tadilatları erteletti

Mehmet Erdoğan, Bursa'nın kentsel dönüşümde öncelikli şehirler arasında yer aldığını söyledi. Kentsel dönüşümden dolayı birçok konut sahibinin tadilat işini ertelediğini ifade eden Erdoğan, "Kentsel dönüşüm uzun bir süreçtir. Çok riskli yapılar dışında dönüşüm uzun soluklu oluyor. Şu anda Bursa'da 20 yaş ve üzerindeki konut sayısı 350 bin - 400 bin civarındadır. Tadilat gören konut sayısı ise yılda 60 bin civarında. Fakat bu oranlar kentsel dönüşüm faaliyetlerinden sonra yüzde 20'ye varan oranlarda düşüş gösterdi" diye konuştu. - BURSA