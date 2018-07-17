Devlet Destekledi, Güneydoğulu Kadınlar Üretti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Mardin, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa illerinin katılımı ile gerçekleştirilen 'Tarımda kadın girişimcilerin güçlendirilmesi' programı sertifika töreninde kadın girişimciler ürettikleri projeler için sertifika alırken, başarılı olup ilk üçe giren kadınlar ise plaketle ödüllendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Mardin, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen 'Tarımda kadın girişimcilerinin güçlendirilmesi' programının bölgesel proje pazarı ve sertifika töreni Mardin'de bir otelde gerçekleştirildi. 96 kadın girişimcinin katıldığı törende kadınlar sertifika ve plaketlerini kundakta ve kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte aldı. Kadınlar tarım alanında ürettikleri projeler ile İŞKUR, KOSGEB, kalkınma ajansları tarafından desteklenerek hem ülke hem de ev ekonomisine destek olmak üzere sertifikalarını alıp üretime başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programa kadın girişimcilerin yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman, Bakanlığın Eğitim Yayım ve Yayınlar Tanıtım Daire Başkanı Sürur Kır, tarım il müdürleri, İŞKUR, KOSKEP, Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Kadın Girişimci Şibel Daş, proje ile kadınların devletten alınan hibelerle aile ve topluma katkı sunarak kadınların güçleneceğini ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Tarım İl Müdürü Özkan Önen, bu tarz eğitimlerin yaygınlaştırılmasının kırsal kesimde tarım ve hayvancılığın her alanında rol alan kadınların yapmakta oldukları işlerle ilgili fikirlerinin projeye dönüşmesinde işlerin daha profesyonel yapmalarına, böylelikle tarımsal üretimde verim ve kalite artışına vesile olacağını söyledi.

Programda konuşan Bakanlığın Eğitim Yayım ve Yayınlar Tanıtım Daire Başkanı Sürur Kır, tarımın toprak ananın en güzel, en nazlı bebeği olduğunu belirterek, "Bu bebek gece gündüz, yaz kış demeden, emek ister, fedakarlık ister, sabır ister, sevgi ister, ilgi ister, ister de ister. Bakanlığımız tarafından 81 ilde kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik ekonomik yönden güçlendirici ve sosyal yönden geliştirici eğitim hizmetleri verilmekte. Geçici proje ve programlarla destek sağlanmaktadır, yürütülen bu çalışmalarda girişimcinin ve istihdamın kalkınması esasına dayanmaktadır. 2003 yılından bu güne kadar kırsalda kadına yönelik farklı tarımsal konularda 190 bin faaliyette 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verilmiştir. Bakanlığımız 2015 yılından itibaren tarımda kadın girişimciliğini güçlendirmesi programını başlatmıştır. Programda kadınlara KOSGEP-İŞKUR iş birliğiyle girişimcilik eğitimi verildi" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman programda kadın girişimcilere çalışmalarında başarılar dileyerek Mezopotamya Ovası'nın toprak verimliliğine dikkat çekti. Vali Yaman projede birinci olan kadınlara ödüllerini teslim etti. Sertifika ve ödül törenin ardından girişimci kadınların projelerinin açılışı gerçekleştirilerek üreten kadınların projeleri hakkında protokol üyeleri ve katılımcılar bilgi aldı.

Hem anne hem de üreten kadınlar

Devlet desteğiyle üreten kadınların kundaktaki bebekleri ve çocuklarıyla sertifika programına gelmeleri dikkat çekti. Şanlıurfa'dan projeye katılan ve ödüle layık görülen Fahriye Doğan 'Ayrıl da gel atım' projesi ile dereceye girerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ve atı ile İstanbul'da gazi yarışlarına katılmayı hayal ettiğini söyledi.

Bal üretimi ile Mardin'in Savur ilçesinde kendi markasını kurmak için çalıştığını belirten Suzan Akgül, projeye başladığında bebeğinin karnında, şimdi de kucağında bir aylık bebeğiyle kısa bir aranın ardından kendi markasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Proje kapsamında dereceye giren kadınlardan birincilik almaya hak edenler Türkiye finallerinde yarışacak. - MARDİN