Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
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Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Ekonomi

Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı Bingöl'de 2017 yılında 14 bin ton silajlık mısır üretimi yapılırken, 2021 yılı içinde bu rakam 80 bin tona ulaştı.

Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı

BİNGÖL - Bingöl'de 2017 yılında 14 bin ton silajlık mısır üretimi yapılırken, 2021 yılı içinde bu rakam 80 bin tona ulaştı. Kentte kurulan entegre tesis ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sunduğu yüzde 50 hibeli tohum desteğiyle birlikte, kent genelinde silajlık mısır üretimi de arttı.

Bingöl'de kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekimi yapılan silajlık mısır hasadına başlandı. Kentte kurulan entegre tesis ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sunduğu yüzde 50 hibeli tohum desteğiyle birlikte, kent genelinde silajlık mısır üretimi de arttı. Merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde çiftçilik yapan Zülküf Bolluk'un 40 dönümlük arazisinde biçerdöverle silajlık mısır hasadı yapılırken, hasadı yapılan mısırlar kamyonlarla alım garantili bir şekilde depolara gönderiliyor.

Mısır hasadında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, çiftçinin 40 dönümlük arazisinde 280 ton ürün çıktığını söyledi. Bu yıl 8 bin dönüm dekarlık alan için yüzde 50 hibeli tohum desteği verdiklerini aktaran Bahadır, "Tarım ve Oman Bakanlığımız tarafından hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli olarak toplam 8 bin dekarlık mısır üretim alanına tohum hibesi dağıtımı gerçekleştirildi. Bir çiftçimizin hasadındayız. Burada dekarda beklenen verim, 7 ton olup toplamda 40 dönümlük bir alanda 280 tonluk bir verim beklenmektedir" dedi.

"Mısır üretimi arttı"

Mısır üretiminin artığının altını çizen Bahadır, "2017 yılında ilimizde toplam mısır üretimimiz 14 bin ton iken, 2021 yılında beklentimiz 80 bin ton civarında olmasıdır. Mısırda yine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından mazot, gübre desteği dönüme 25 lira, 100 lira da dönümde destek verilmektedir. Özellikle hayvancılık işletmelerimizin kış aylarında yeşil ve sulu yem bitkilerine ulaşma şansları olmadığı için silajlık mısır kışın hayvanların yemlenmesinde kullanılmaktadır" diye konuştu.

"Çiftçinin kazancı 10 kat arttı"

Çiftçi Zülküf Bolluk ile sözleşme imzalayarak alım garantisi verdiklerini belirten Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, hasat edilen ürünlerin besicilere satıldığını söyledi. Çiftçinin daha önce bu alana buğday ektiğini ancak istediği verimi ve karı elde edemediğini aktaran Koç, çiftçinin kazancının 10 kat arttığını vurguladı. Koç, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere verilen yüzde 50 hibeli tohumu kentte hayvancılığın gelişmesi için ürünleri ekiyoruz. Verimi çok yüksek olan silajlık mısır, hayvancılığa çok ciddi ekonomik katkı sağlıyor. Bundan dolayı biz devletin verdiği destekleri çiftçiye en iyi şekilde yansımasıyla birlikte sözleşmeli üretim yapıyoruz. Üretim yaptıktan sonra silajın biçim zamanı geldiğinde hiçbir sıkıntı yaratmadan bunu biçip farklı üyelerimize satışını yapıyoruz. Bu kapsamda da bugün 40 dönüm, Zülküf Bolluk kardeşimizin silajını yaklaşık 280 ton. Yani buğdayda aldığı 10 bin liralık kazancı 75 bin liraya tekabül eden kar marjıyla alım garantisi yaptık. Çiftçilerimizin bundan sonra silajlık mısır ekmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı
Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı - Haberler Ekonomi
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