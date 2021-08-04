Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan "sarı gelin" çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi
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Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan "sarı gelin" çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ağrı'da son 5 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan 5 kat artan ayçiçeği, hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle kente güzellik katıyor.

Ağrı'da son 5 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan 5 kat artan ayçiçeği, hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle kente güzellik katıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin verimli toprakları ve zengin akarsu kaynaklarına sahip olan, hayvancılıkta 410 bin büyükbaş, bir milyon 400 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin önde gelen illeri arasında yer alan Ağrı'da, hayvancılığın yanı sıra tarımsal alandaki devlet desteğiyle de bitkisel ürün çeşitliliğinde artış yaşanıyor.

Son dönemde üretim alanı en fazla artan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin hasadına da az bir süre kaldı.

Tarlaları sarıya boyayan görüntüsüyle yöre halkı tarafından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği, eylül ayının başında mevsimlik işçiler ve yöre sakinlerince biçerdöverlerin desteğiyle hasat ediliyor.

Daha sonra güneşte kurutulan ve çiftçiler tarafından işletmelere satılan ayçiçeği yağ ve çekirdek üretiminde kullanılıyor.

Olgunlaşan ayçiçekleriyle sarının farklı tonlarına bürünen tarlalar da görsel şölen sunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentin 11 milyon dekar arazisi olduğunu ve bunun 3,5 milyonunun tarım arazisi olarak kullanıldığını söyledi.

Kentteki toprakların bakir ve çok verimli olduğunu vurgulayan Engin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde özellikle son yıllarda bitkisel üretim noktasında çeşitlilik artıyor, ilimizde de bu artış var. İlimizde 30 çeşit bitkisel ürünün üretimi yapılıyor, bunlardan biri de ayçiçeği üretimidir. Son 5 yılda ilimizde hem yağlık hem de çerezlik ayçiçeği üretim noktasında önemli artış gözlemliyoruz. Burada sözleşmeli tarımın çok ciddi bir katkısı var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkedeki büyük çaplı markalarla ilimizdeki çiftçilerimizi bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bunu ilerleyen süreçlerde diğer ürünlere de yaymaya gayret ediyoruz."

"Son 5 yılda ayçiçeği üretilen alan beşe katlandı"

Engin, ayçiçeği üretiminde hedeflerinin iyi bir noktaya ulaşmak olduğunu ve ayçiçeği üretim alanının son 5 yılda beşe katlandığını kaydederek, "5 sene önce 6 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz vardı. Geçen sene 26 bin dekar ekim alanımız oldu ve 6500 ton üretim yaptık. Bu yıl 30 bin dekarlık ekim alanımızda 8 bin ton civarında ayçiçeği üretmeyi bekliyoruz. Sözleşmeli tarım modeliyle ayçiçeği üreten 65 çiftçimize yaklaşık 3 milyon lira destek sağladık. Ayçiçeği üretiminin çiftçiye katkısının yanında müthiş görsel güzelliği var." diye konuştu.

Engin, şehrin özellikle kuzeyindeki ovanın ayçiçeği tarlalarıyla kaplanmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktığını dile getirerek, her konuda çiftçiye destek olmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan 'sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi
Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan 'sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi
Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan 'sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi
Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan 'sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi
Son dakika... Devlet desteğiyle üretimi 5 kat artan 'sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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