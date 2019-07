Devlet desteğiyle otel sahibi oldular

Sivas'ın Zara ilçesinde üç girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle açtığı üç otel, bölge turizmine hizmet veriyor.

TKDK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hibe desteği alan girişimciler, ilçede ikisi apart, birisi üç yıldızlı 3 otel hizmete açtı.

Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.

Üç girişimci tarafından açılan oteller hem turizme hizmet veriyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

İlçenin tek üç yıldızlı otel işletmecisi Ali Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden İstanbul'da tekstil ve inşaat işleriyle uğraştığını söyledi.

Karaman, "Ortaklarımızdan ayrıldıktan sonra memleketimiz Zara'da otele ihtiyaç olduğunu öğrendik. Daha sonra Kırsal Kalkınma Programı kapsamında projemizi hazırladık ve otelimizi faaliyete açtık." dedi.

Kafe, restoran, yüzme havuzu, kuaför, fitness, cep sineması ve bar gibi bölümlerde ilçeye hizmet verdiklerini anlatan Karaman, "İlçedeki tek yüzme havuzuna sahip olmamız, fitness ve sinema salonu, otelimizin ilçe halkı tarafından rağbet görmesini sağlıyor. 12 bin nüfuslu bir ilçede ilk başlarda zor oldu. Üçüncü yılına doğru artık yabancı turistler de tercih etmeye başladı. Özellikle Avrupa'dan gelen turistlerimizin varlığıyla daha da iyi durumdayız." diye konuştu.

Karaman, 24 odalı otelin yaklaşık 6 milyon liraya mal olduğunu bildirdi.

TKDK'den 750 bin lira hibe desteği aldıklarını belirten Karaman, 20 personelle bölge turizmine hizmet ettiklerini ifade etti.

Apart otel işletmecisi Şükrettin Turan ise ilçede bünyesinde kafesi, restoranı bulunan bir tesisin ihtiyaç olduğunu düşünerek yola çıktıklarını anlattı.

Otelin 5 milyon liraya mal edildiğini, TKDK'den 1 milyon lira hibe aldıklarını dile getiren Turan, 16 daireden oluşan apart otelde 13 kişiye iş kapısı açtıklarını söyledi.

Diğer apart otelin işletmecisi Muhammed Emin Pala da TKDK'den 900 bin lira hibe desteği aldıkları oteli yaklaşık 4 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Pala, otelin 1+1 stüdyo daire şeklinde olduğunu belirterek, "İlçemize gelen öğrencilerimizin, memurlarımızın, sıla hasreti çeken gurbetçilerimizin, yerli ve yabancı turistlerin evlerindeymiş gibi hissedecekleri bir otelimiz var. Biz gurbetçi memleketindeyiz. İstanbul'da gurbetçimiz çok fazla, yazın 3-4 ay ilçemizde kalıyorlar. Otelden ziyade 1+1 daireler şeklinde olması gerektiğini düşündük ve şu an bu kararımızın çok doğru olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Otelde 10 personelin görev yaptığını anlatan Pala, üç kuşaktır sürdürdükleri market işletmeciliğine de devam ettiklerini sözlerine ekledi.

