Devlet desteğiyle mantar üreten 3 çocuk annesi girişimci, kadınlara da umut oluyor

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Meltem Gözel devlet desteğiyle mantar üreterek, hem ayakları üzerinde duruyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Meltem Gözel devlet desteğiyle mantar üreterek, hem ayakları üzerinde duruyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Gözel, 3 yıl önce eşinden boşanarak çocuklarıyla memleketi olan Yalıhüyük'e yerleşti. Baba ocağında ailesine yük olmak istemeyen Gözel, yaklaşık bir yıl sözleşmeli olarak bir devlet kurumunda çalıştı.

Çevresindekilerle de istişarelerde bulunan ve farklı alanlarda araştırma yapan kadın, 2 yıl önce mantar üretmek için bir tesis kurmaya karar verdi. Bunun için Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nden yüzde 80'e yakın hibe desteği alan Gözel, 100 metrekare alanda kurduğu mantar üretim tesisinin kapasitesini zamanla artırdı.

"Hayalim" dediği tesisi daha da büyütmek isteyen başarılı girişimci, birçok kadına örnek ve umut olurken, elde ettiği kazancını çocuklarına daha iyi bir gelecek için harcamak istiyor.

Gözel, AA muhabirine, mantar üretim alanını kısa bir süre önce 210 metrekareye çıkarttığını belirterek, ürünlerini Konya ve Antalya bölgesinde sattığını söyledi.

Yılda 3-5 defa ekim yapıp her hasatta 3-3,5 ton verim aldığı mantar işinin oldukça kazançlı olduğunu dile getiren Gözel, yıllık ortalama 10-15 ton mantar ürettiğini vurguladı.

"Verimi yüksek, kaliteli beyaz mantar üretiyoruz"

Sabahın erken saatinde uyanarak işinin başında olduğunu, hem mantar üretim tesisinin kuruluş aşamasında hem de üretim sırasında babasından destek gördüğünü aktaran Gözel, hasat zamanı geldiğinde ise tamamı kadınlardan oluşan işçilerle çalıştığına dikkati çekti.

Bir taraftan iş bir taraftan da ev hayatıyla ilgilendiği için mutlu olduğunun altını çizen Gözel, emeklerinin karşılığını aldığını söyleyerek, "Kimyasal ilaç kullanmadan sağlıklı mantar üretmeye çalışıyorum. Bu şekilde verimi yüksek, kaliteli beyaz mantar üretiyoruz. Ortam ısısı, tıpkı bebeklerdeki ateş gibi onlar için. Bu yüzden onlara bebek gibi bakmak ve ısılarını kontrol etmek gerekiyor." dedi.

Çevresindeki bir çok kadına da örnek teşkil ettiğini vurgulayan Gözel, "Birçok kadına da umut olduk. Şu anda birçok kadına iş anlamında destek oluyorum. Türkiye'nin birçok yerinden kadınlar bana ulaşıyor. Onların iyi bir verim alabilmeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"Soğuk hava deposu kurmayı ya da soğutmalı özel bir araç alarak ürünlerini doğrudan pazara götürmeyi düşünüyorum." diye hedefini açıklayan Gözel, mantar turşusu ve reçelinin yanı sıra, geç toplanan mantarları kurutup çorbalık mantar haline getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay