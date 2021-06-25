Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor
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Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Ekonomi

Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında orman köylerindeki vatandaşlara yüzde 80 devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor.

Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor

MUŞ - Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında orman köylerindeki vatandaşlara yüzde 80 devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük Köyü'nde, devletten aldığı destekle kendi serasını kuran vatandaşlardan Selahattin Özer, 750 metrekare alanda salatalık, domates, biber, fasulye ve soğan üretimi yapıyor. Ev ihtiyacını karşılayan Özer, mahsul fazlasını ise köylüleri ve yakınlarına dağıtıyor.

Ürettiği sebzelerden iyi verim aldığını ifade eden Selahattin Özer, hem kendi kışlık ihtiyacını karşıladığını hem de birçok komşunun ürünlerden faydalandığını söyledi.

Serada yetişen sebzelerin mevsime göre bir ay erken hasat yapıldığını kaydeden Özer, "Ürettiğimiz sebzeleri ücretsiz olarak komşularımıza da dağıtıyoruz. Devlet bize destek verdi bahçemizi kurduk. Biz de aldığımız ürünlerle hem kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyoruz. Bu nedenle devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan, Muş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından il genelinde uygulanan proje kapsamında 20 sera bahçesi kurulduğu ve yaklaşık 600 bin lira hibe desteği verildiği bildirildi.

Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor
Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor
Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor
Devlet desteğiyle kurulan seralarda sebze üretimi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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