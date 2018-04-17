Devlet Desteğiyle Kurduğu Tesiste Günde 3 Ton Süt Üretiyor

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 2 milyon TL destekle modern bir büyükbaş hayvan çiftliği kuran yatırımcı, günde 3 ton süt üretiyor.

Muş'un Korkut ilçesinde 30 dönümlük arazisine devlet desteği ile modern bir tesis kuran yatırımcı Haşim Yumlu, Avusturya ve Almanya'dan getirdiği simental ırkı 120 inek ile kentin süt ihtiyacını karşılıyor. Modern tesiste her bir inekten 25 kilogram süt elde eden Yumlu, ilk etapta bu hayvanlardan 20 buzağı elde etti.

Tesisle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Haşim Yumlu, tesisin 3 milyon TL'ye mal olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 milyon TL'nin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Yumlu, "Bu tesisimizi yaklaşık olarak 3 milyon TL'ye mal ettik. Yaklaşık olarak 2 milyon TL'si devlet tarafından ödendi. Hayvan kapasite sayımız ise 120'dir. Şu anda günlük süt üretimimiz ise hayvan başı 25 kilogramdır. Bunun 10 kilogramını buzağılara ayırıyoruz. Bu arada buzağıları da çoğaltıyoruz. Bunları da satmayı düşünüyoruz. Geri kalan 15 kilogram hayvan başı sütü de dışarıdaki firmalara satmayı düşünüyoruz. Şu anda bu şekilde işletmemizde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hayvanlarımızın ırkı genelde simentaldır. Avusturya ve Almanya'dan ithal olarak getirdik" dedi.

"Devlet desteği olmasa kesinlikle böyle bir işletme açamazdık"

Devlet desteği olmadan kendi imkanlarıyla böyle bir tesisi kuramayacaklarını ifade eden Yumlu, "Böyle bir devlet desteği olmadan bu tür projeler, bu tür kapsamlı bir işletmeyi kendi imkanlarımızla yapamayız. Bunu sağ olsun devletimiz, özellik TKDK Koordinatörümüz Beytullah Uygur, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Ergün Çolakoğlu, valiliğimiz, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla bu duruma geldik. Bu duruma gelmemizden dolayı şükrediyoruz. Yeni doğan hayvanları büyütüp, biraz daha çoğaltmayı düşünürsek, ilk kapasitemiz 2 yıl içerisinde 700 hayvanı bulmaktır. 700 hayvan olduğu zaman, aynı bu şekil üretimler devam edecektir. Önümüzdeki aylarda bütün hayvanlarımız doğum yaparsa, günlük kapasitemiz 4-4,5 ton olur. Bir yatırımın bu bölgede yapılması tabi ki hem bölgemiz açısından hem Türkiye'nin ekonomisi açısından inşallah daha iyi, daha da hayırlı olur. Bu sektöre ilk girdiğimizde bizi korkuttular; 'zarar edersiniz' diye. Böyle bir şey yok. Bu tür yatırımların arttırılmasıyla her bölgeye 5-6 işletme kurulduğu zaman, inşallah yurtdışından ne ithal ete, ne de ithal süt ve süt ürünleri ihtiyaç duyarız" ifadelerini kullandı.

TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise işletmenin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD-I programı çerçevesinde 15. Çağrıda 'Ersat' adı ile kendilerine sunulan bir proje olduğunu hatırlatarak, "120 başlıklı bir süt işletmemiz bu. Bu tesisin proje tutarı yaklaşık 3 milyon TL civarında. Yaklaşık 2 milyon TL kurumumuz tarafından destek verilmiş durumdadır. Bu işletmemiz IPARD-I programı çerçevesinde sunuldu bize. Muşumuzun Korkut ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmemiz. 120 baş kapasiteyle çalışıyor ve tam kapasite şeklinde çalışıyor. İşletmemizde simental ırkı hayvanlar mevcut. Günde hayvan başına 25 kilogram süt alabilmekteler. Faal haldedir. Tabi biz bu tür yatırımlara, yatırımcılarımızı teşvik ediyoruz. Yatırımcılarımızı çağırıyoruz, öneriyoruz. İl koordinatörlüklerimize uğrayıp, bu şekilde projeler hazırlayıp, destek verebiliyoruz. Çok güzel bir işletmemiz. İşletmemiz gerçekten faal. İlimizin süt üretimine ciddi anlamda bir katkı sağlamakta. Tabi ki diğer işletmelerimizde aynı şekilde. İşletme sayılarımızı Muş ilimizde arttırmamız gerekiyor. Et ve süt üretiminde özellikle 250 başa kadar desteğimiz var. Süt üretiminde de 120 başa kadar biz destek veriyoruz. 120 baş aşıldığı zaman işletmecinin yeni bir proje sunması gerekiyor. Yeni bir proje hazırlaması gerekiyor. Yatırımcımız 120 başla açmış olduğu işletmesine yeniden bir kapasite ekleme yapamıyor. Farklı bir proje adı altında il koordinatörlüğümüze başvuru yapıp istifade edebiliyor. Kapasitesini diğer bir işletmede, diğer bir projede arttırabiliyor" diye konuştu. - MUŞ