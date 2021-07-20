Devlet desteğiyle kurduğu seramik atölyesinde yaptığı kupalar rağbet görüyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Sakaryalı girişimci Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

MEHMET KARAKAŞ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Sakaryalı girişimci Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Üniversitede seramik bölümünde eğitim alan 36 yaşındaki Kıratlı, özel sektörde çalıştıktan bir süre sonra işinden ayrılıp kendi iş yerini kurmak için harekete geçti.

Girişimcilik kursuna katıldıktan sonra KOSGEB'den 75 bin lira destek alarak atölyesini kuran Kıratlı, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin her bölgesine ulaştırıyor.

"Ekipmanlarımı KOSGEB sayesinde aldım"

Ceyda Kıratlı, AA muhabirine, uzun süre başka bir firmada çalıştıktan sonra kendi atölyesini açmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır bu işle uğraştığını belirten Kıratlı, "Yaklaşık bir yıl önce KOSGEB'e başvurarak destek aldım ve bütün ekipmanlarımı bu sayede aldım. Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden ve toptan olarak satış yapıyorum. Tasarladığım ve severek yaptığım fincanları başkalarının beğenerek alıp kahve içmeleri çok hoşuma gidiyor. Beni en çok mutlu eden ve teşvik eden de bu." dedi.

Toz olarak aldığı seramik malzemesini karıştırıcıda çamur haline getirdiğini, kalıplarda istediği şekli verdiğini anlatan Kıratlı, üzerine kulp, süsleme ve desenlerini yaptığı fincanları kurutarak yaklaşık bin derecede fırınladığını aktardı.

Altın yaldız kullandığı ürünler rağbet görüyor

İlk fırınlamadan sonra ürünleri "sırlama" aşamasında istediği renge boyayıp 1040 derecede yeniden fırınladığını dile getiren Kıratlı, "Fırınlandıktan sonra bu artık parlak bir üründür. Bildiğimiz seramik ürünün parlak halidir. Eğer istenirse gerçek altın, dekor altın yaldızı kullanıyorum. Altını kullandığım zaman tekrar fırınlama gerektirir. Ürünler son aşamaya gelinceye kadar yaklaşık üç kez fırınlanıyor. Bu aralar altınsız ürünler pek talep görmüyor. Altınlı ürünler şu anda daha revaçta. Pandemi sürecinde satışlar oldukça hareketlendi. İnsanlar ailelerine, yakınlarına ulaşamayınca hediye olarak göndermeye başladılar. Satışlar ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapılıyor. Toptan olarak çalıştığım firmalar da var. "

El işçiliği ürünlerin daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Kıratlı, "Fiyatlar 40 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Üzerindeki işçiliği ve altın dekora göre fiyatlar farklılık gösteriyor. Girişimci olmak isteyen kadınlar çok düşünmesinler, yapsınlar. KOSGEB'den de destek alabilirlerse işleri çok daha kolaylaşıyor. Yorulmadan severek yaparlarsa hiçbir zorluk çıkmıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu