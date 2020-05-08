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Devlet desteğiyle kurduğu serada koronavirüs sürecinde üretime destek oluyor

Devlet desteğiyle kurduğu serada koronavirüs sürecinde üretime destek oluyor
08.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:52

Niğde'de bir çiftçi, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretime katkı sunuyor.

Niğde'de bir çiftçi, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretime katkı sunuyor.

Bor ilçesinde yaşayan Yavuz Ürekli, Konya Ovası Projesi'nden (KOP) yaklaşık 200 bin liralık destek alarak 3 dönümlük alana 5 bölüm halinde sera kurdu. Koronavirüs sürecinde de üretime devam eden Ürekli, seralarda biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor.

Ürekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır tünel şeklindeki küçük seralarda üretim yaparken devlet desteğiyle yüksek seralar kurduğunu belirterek "Yüksek sera bizim için avantaj. Devletimizin sağladığı katkıdan, destekten dolayı mutluyum. Bizde şu an 'Dur' yok, mahsulümüzü yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek seralarda ürünlerin daha kaliteli ve verimli olduğunu dile getiren Ürekli, sezonun başından sonuna kadar kalitenin bozulmadığına dikkati çekti.

Ürekli'yi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da koronavirüse rağmen üretimin aksamadan devam ettiğini vurguladı. Bu sürecin sonunda üretimin devam etmesiyle ülke olarak kazançlı çıkılacağına işaret eden Baş, şöyle konuştu:

"İlimizde üretim, kesintisiz her alanda devam ediyor. Niğde'de seracılığın gelişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yıl uygulayacağımız projelerde topraksız ve modern tarım yapılacak seralar kurmayı planlıyoruz. Topraksız tarımda 500 metrekarelik alanı, 5-6 katta üretim yaparsanız 3 dekara çıkarmış oluyoruz. Özellikle Bor ilçesinde seracılığı geliştirmeyi düşünüyoruz."

Devlet desteğiyle kurduğu serada koronavirüs sürecinde üretime destek oluyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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