Devlet Desteğiyle Kurduğu Serada 'İstiridye Mantarı' Yetiştiriyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 'Genç çiftçi' projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 19 yaşındaki Hamide Boran, İstiridye Mantarı yetiştiriciliğine başladı.



İlçeye bağlı Sefaköy'de 100 metrekarelik serada 600 kompost ile mantar yetiştirmeye başlayan genç kadın çiftçi Hamide Boran, Eylül ayının ortalarından itibaren ise İstiridye Mantarı hasadına başladı.



Lise mezunu genç kız Hamide Boran, 'Genç Çiftçi' projesine Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var ve personelin tavsiyesi üzerine müracaat ettiğini söyledi.



Boran, "İstiridye Mantarı yetiştiriciliğini severek yapıyorum. Köyümde kendi kurduğum işimle uğraşarak, aile bütçesine katkıda bulunmak bana büyük mutluluk veriyor. Şu anda günlük yaklaşık 30 kilo istiridye mantarı üretimi yapıyorum. İleriki günlerde kompostu da kendim hazırlayarak maliyetini düşürmeyi hedefliyorum. Ürettiğim mantarları pazarlama da sıkıntı çekmiyorum. İlçe merkezi ve çevre ilçelerden toptan alım için talepler geliyor. Taleplerin artması durumunda üretim kapasitesini arttırmayı düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan devletimize ve her konuda teknik destek veren Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA