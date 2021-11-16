ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan genç girişimci Çağrı Öcal, devlet desteğiyle kurduğu serada dönüm başına 15 ton domates üretiyor.

Çekerek ilçesinde 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Çağrı Öcal, Yeniyol Mahallesinde 2 dönüm alana yüzde 85 hibe desteğiyle sera kurdu. Kurduğu serada dönüm başına 15 ton domates üreten Öcal, ürünleri perakende satarak geçimini sağlıyor.

2021 yılı itibariyle devlet desteğine başvurarak 6 dönüm serada topraksız tarım yapmak istediğini belirten Öcal, ilçede 11 ay boyunca domates üretmek istediğini söyledi.

2016 yılında sera kurarak domates üretimine başladığını dile getiren Öcal, "Serada dönüm başına 15 ton domates üretiyoruz. Domates satışında sorun yaşamıyoruz, pazar sıkıntımız yok. Perakende olarak domates satışı yapıyoruz. Şu anda da en güz mevsiminin son kesimimizi yapıyoruz. Gelecek yıl şubat ayında yeniden domates dikimine başlayacağız ve onun hazırlığına yapıyoruz" dedi.

Yüzde 85 hibe desteğiyle sera kurduğunu da belirten Öcal, "2016 yılında genç çiftçi projesine başvurdum. Genç girişimciler desteğinden yararlandım. İki adet domates serası kurdum, yüzde 85 hibe desteği aldık. Şu anda da yeni projemizi hazırladık ayın 21'ine kadar projemizi teslim edeceğiz. Yeni projemizde topraksız tarımı planlıyoruz. Çekerek ilçemizde 11 ay domates üretmeyi planlıyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz, bizlere destek olsunlar" şeklinde konuştu.

(Mesut Süzener/İHA)