Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor

19.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:09
Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor

Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen kadın girişimci, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle Antalya'daki TEKNOKENT'te yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirket kurdu.

Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen kadın girişimci, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle Antalya'daki TEKNOKENT'te yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirket kurdu.

Deniz Gül Özcan, 2003'te girdiği Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun oldu.

ABD ve Almanya'daki kurumsal firmalarda yaklaşık 2 yıl çalışan Özcan, daha sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yıl özel bir şirkette çalışan Özcan, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Antalya'ya geldi.

Çeşitli projeler hazırlayan Özcan, TÜBİTAK'a sunduğu yapay zeka üzerine kurulu "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasının onay almasıyla hayallerine kapı araladı.

Özcan, aldığı hibe sayesinde şirketini kurdu, ardından KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna başvurdu.

KOSGEB Girişimcilik Kursları sonucunda da makine ve hibe desteği almaya hak kazanan Özcan, seyahat edeceklerin sesli olarak bilet alabilecekleri "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasını, büyük firmalarla yaptığı iş birliği anlaşmasıyla ileriye taşıdı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOKENT'te 4 çalışanıyla araştırma ve geliştirmeye dayalı bilgisayar programları üzerine çalışan Özcan, devlet desteğiyle iş kurmanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hibeye başvurduktan sonra hayatım değişti"

Özcan, AA muhabirine, yurt dışına büyük heveslerle gittiğini ama çalışma ortamından sıkılması sonucu memleketine dönme kararı aldığını, hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi.

İnsanların hayallerini ertelememesi gerektiğini ifade eden Özcan, devletten aldığı hibe desteğini üretim yapmak ve istihdam sağlamak için kullandığını anlattı.

Özcan, yapay zekaya dayalı hazırladıkları projelerinin bilinirliğinin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Bir fikriniz varsa bunu kesinlikle arka plana atmayın. Günümüzün büyük bir bölümünü mutlu olmadığımız işlere ayırıyoruz. Sürekli 'Ben bunu düşünmüştüm', 'Keşke ben de başvursaydım' diyoruz. Aslında Türkiye'de çok büyük imkanlar var. Üstelik bir üniversitede okuyor olmanız gerekmiyor. Bireysel olarak da bu hibelere başvurabilirsiniz. Hibeye başvurduktan sonra hayatım değişti."

"Fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor"

Devletin verdiği desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özcan, "TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleri muazzam. Üstelik kadınlara pozitif ayrımcılık da yapılıyor. İş kurmak istiyorsanız kesinlikle başvurun. Aslında ertelediğiniz şey sizin iş fikirleriniz değil, hayatınızın anlamı. Bu benim hayalimdi. Endişelenmeden adım atın. Siz fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor." ifadesini kullandı.

Devlet desteklerine başvuracak olanlara da yardım etmeye hazır olduğuna değinen Özcan, bir fikirle başlanması gerektiğini, bunun zamanla geliştirilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Nihat Özdemir
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devlet desteğiyle kendi şirketini kuran kadın girişimci hayallerinin peşinden gidiyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 11:12:30. #1.14#
title