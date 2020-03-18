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Kızıltepe, Mardin, Güncel

Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular

Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Aysun İzettin Kurtay çifti mikrokrediden aldıkları bin lirayla küçük bir atölye açarak nevresim takımları dikmeye başladı.

18.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:38
Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular

Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Aysun İzettin Kurtay çifti mikrokrediden aldıkları bin lirayla küçük bir atölye açarak nevresim takımları dikmeye başladı. Talebin arttığını gören girişimci çift atölyelerini büyüterek 3 kişiye de istihdam sağladı. İlk başlarda eşinin atölye açma fikrine karşı gelen İzettin Kurtay, her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın olduğunu söyledi.

İstanbul'dan memleketleri Mardin Kızıltepe'ye 2015 yılında taşınan Aysun Kurtay ve İzettin Kurtay çifti asgari ücretle geçimlerini sağlayamayınca mikro krediden bin lira alarak küçük bir tekstil atölyesi açtı. Nevresim çeşitleri, çeyiz takımları diken Kurtay çifti Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerden talepler almaya başladı. Talebin arttığını gören çift, atölyelerini büyüttü ve yanlarında 3 işçi çalıştırmaya başladı. Talepleri yetiştirmek için omuz omuza gece gündüz çalışan çift markalaşarak Avrupa ülkelerine nevresim ve çeyiz takımları göndermek istiyor.

"Dükkan açalım dedim eşim istemiyordu"

İlk başlarda eşinin dükkan açma fikrine sıcak bakmadığını anlatan 40 yaşındaki Aysun Kurtay, "İstanbul'dan Kızıltepe'ye taşındık. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, iki çocuğum okuyordu ve bize yetmiyordu. Dükkan açalım dedim eşim istemiyordu. 'Elimizde, avucumuzda hiç yok' diyordu. Sonra mikrokredi ile tanıştık. Oradan aldığımız parayla kumaş aldık. Şuan dükkanımızı büyüttük, yanımızda çalışanlarımız da var" dedi.

Eşinin ısrarlarından sonra dükkan açtıklarını ifade eden 43 yaşındaki İzettin Kurtay, "2015 yılında eşimin ısrarlarıyla İstanbul'dan Mardin'e taşındım. Burada bir fabrikada asgari ücretle çalışmaya başladım. İki çocuğum okuduğu için asgari ücret yetmiyordu. Eşim yine ısrar etti, 'küçük bir iş yeri açalım, oradan başlayalım' dedi. Ben hayır dedim ve en son ısrarlarına dayanamadım ve küçük bir iş yeri açmaya karar verdik. Tanıştığı bir arkadaşı ona mikrokrediden kredi çekmesini önerdi. Biz oradan aldığımız kredi ile kumaş aldık. Bir sene geçmeden iş yerini büyüttük. 6 metre kare dükkandan 3 büyük dükkana geçtik. Şuanda yanımda 3 kişi çalışıyor" diye konuştu.

"Her başarılı erkeğin arkasında çok güçlü bir kadın vardır"

Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir erkeğin olduğunu anlatan Kurtay, "Bebek ürünleri, bayan çeyizlik ürünleri, emzirme önlüğü emzirme yatakları yani bir evin, bir bebeğin çeyizine ne lazımsa onları yapıyoruz. Şuanda biz Diyarbakır, batman, Cizre ve Silopi'ye ürün gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise Avrupa'ya ihraç edebilmek. Mikro krediye teşekkürlerimi iletiyorum. Her başarılı erkeğin arkasında çok güçlü bir kadın vardır" şeklinde konuştu.

Kızıltepemikro şube yetkilisi Canan Özçelik ise "Aysun hanım 2015 yılında ilk kredisini bizden aldı. Başlarda tabi çekingen noktaları vardı. Şuan çok iyi yerlerde. Kendisinin bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Mikro kredi olarak her zaman kendisinin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Bütün kadınlarımıza örnek olması dileğiyle" dedi.

Kaynak: İHA

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