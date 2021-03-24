Devlet desteğiyle kendi işlerini kuruyorlar
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Devlet desteğiyle kendi işlerini kuruyorlar

24.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:50
Devlet desteğiyle kendi işlerini kuruyorlar

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişim ve yönlendirmeleri ile hazırlanan projeler sonucu, uluslararası fonlardan 3,5 milyon TL bütçe sağlanan girişimcilik projesinde desteğe hak kazanan başvuru sahipleri işe başlıyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişim ve yönlendirmeleri ile hazırlanan projeler sonucu, uluslararası fonlardan 3,5 milyon TL bütçe sağlanan girişimcilik projesinde desteğe hak kazanan başvuru sahipleri işe başlıyor.

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision arasında, Şanlıurfa'da geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının kalıcı gelir getirme fırsatlarına erişimlerini destekleme amacıyla uygulanacak 3,5 milyon TL bütçeli proje kapsamında, iş fikirleri ve kriterleri uygun bulunan girişimcilere malzemeleri alınarak teslim edilmeye başladı.

2020 yılı Temmuz ayında duyurusu yapılan destek programına yapılan başvurular arasında desteklenmesi uygun bulunanların evinde veya lokantasında yemek yapıp dağıtmak için kullanacakları motosikletler, dikiş makineleri ile diğer malzemeler, Şanlıurfa Valiliği'nde dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Şahin Aslan ve Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Kuruluşu World Vision temsilcilerinin katılımıyla malzemelerini teslim alan girişimciler, desteklerinden dolayı Vali Erin'e ve iş fikirlerini geliştirmelerinde kendilerine yardımcı olan World Vision uzmanlarına teşekkür ettiler.

180 başvurunun destek için yarıştığı projede, desteklenmeye hak kazanan 60 girişimcinin iş kurmaları ve pazar paylarını genişletmeleri için her türlü destek verilecek. Türkiye İş Kanunlarına göre iş yeri kayıtlarını yapmaları zorunlu olan girişimcilere hibe edilen malzemeler, proje süresi tamamlandıktan sonra kendilerine hibe edilecek. - ŞANLIURFA

Devlet desteğiyle kendi işlerini kuruyorlar
Devlet desteğiyle kendi işlerini kuruyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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