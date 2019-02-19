Devlet Desteğiyle İşletme Kurdu, 3 Yıl Sonra İhracat Yaptı

FERDİ UZUN - Aydın'da devletten aldığı destekle incir işleme tesisi kuran Fatma Asena Yazar, 3 yıl içinde işlerini büyüterek ihracat yapmaya başladı.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan 34 yaşındaki Iğdırlı Fatma Asena Yazar, kendisini geliştirmek ve sektörde etkin bir şekilde yer almak için İspanyolca kursuna yazıldı.

İspanyolcayı kısa sürede öğrenen Yazar, Aydın'da İspanyol bir fabrikadan iş teklifi alınca buraya yerleşmeye karar verdi. Burada bir kaç yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir iş kurup kadın istihdamını artırma düşüncesiyle KOSGEB desteklerini araştırmaya başladı.

Aydın'ın incir üretiminde önemli bir kent olmasından dolayı bu alanda bir tesis kurmaya karar veren Yazar, KOSGEB'den Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin lira hibe aldı ve 2016 yılında işletmesini kurdu.

İşletmesi ilk yıl 200 bin, ikinci yıl 400 bin, geçen yıl 500 bin liralık ciroya ulaşan Yazar, çoğunluğu kadın 50 kişiye de istihdam sağladı.

60 ton işleme kapasiteli işletmeden, bu yıl ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 ton ürün gönderildi.

Fatma Asena Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede 60 kadının istihdam edildiğini söyledi.

KOSGEB'den aldığı destek dışında Kredi Garanti Fonu'ndan da 13 bin liralık kredi aldığını aktaran Yazar, "Adım adım büyüyerek devam etmeye çalışıyoruz. Erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla insanlarla görüşürken bir kadın bu işte nasıl başarılı olur, nasıl yapar diye merak ediyorlar." dedi.

İncir üzerine çalışacağının ilk etapta hiç aklından geçmediğini, İspanyolca öğrenmekle birlikte hayatının değiştiğini ifade eden Yazar, işöyle konuştu:

"İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu işte kalifiye insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla ben de bu şekilde sektöre katkı vereceğimi düşündüm ve bu işe girdim. Bir cesaretle yola çıktım. Kadınların kesinlikle kendi bütçelerini yaratması gerekiyor. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Buna emin olsunlar. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler. Cesur olmak gerekiyor. Böyle bir işi yaptığım için heyecanlı ve mutluyum. Özellikle ihracat yaptığımda çok heyecanlandım. Bu benim için çok önemliydi."

Kaynak: AA