Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
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Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor Anneannesinin içli köftelerinin lezzeti üzerine dükkan açtı, 20 kadına istihdam sağladı İstanbul'da yaşayan Vuslat Güldoğan (64), annesinin içli köftelerinin lezzetini sürdürmek ve tanıtmak üzerine dükkan açma hayalini...

Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor

Anneannesinin içli köftelerinin lezzeti üzerine dükkan açtı, 20 kadına istihdam sağladı

ELAZIĞ - İstanbul'da yaşayan Vuslat Güldoğan (64), annesinin içli köftelerinin lezzetini sürdürmek ve tanıtmak üzerine dükkan açma hayalini kız kardeşiyle birlikte gerçekleştirdi. KOSGEB'den de destek alan kardeşler şimdilerde 20 kadına istihdam sağlıyor.

Elazığlı 2 çocuk annesi Vuslat Vuslat Güldoğan, oğlunun isteği ve desteği üzerine İstanbul'da içli köfte üzerine küçük bir işletme açtı. Pandeminin de etkisiyle kısa sürede memleketi olan Elazığ'da sektöre devam etmek isteyen Güldoğan, kız kardeşi Sibel Ağaoğlu ile birlikte küçük bir atölye açtı. Üç çeşit köfte üreten işletmeyi büyüten kız kardeşler, KOSGEB'den de aldıkları destekle şimdilerde 20 kadına istihdam sağlıyor.

İçli köfte üzerine kurdukları dükkan sayesinde bir çok ev hanımına iş olanağı sağladıklarını belirten Vuslat Güldoğan, " Oğlum, İstanbul'da yemek yediği yerlerde bizim içli köftenin hiç tadında ve lezzetinde bir yerde yemediğini bu işi yapmamız gerektiğini söylüyordu. Fırsat oldu, oğlumun arkadaşı ile birlikte yapabileceğimize güvendik ve başladık. Birçok evde oturup hiçbir şey yapmayan becerikli Elazığ hanımlarını bir araya getirip bu işi büyütüp daha da büyük hedeflere ulaşmayı istiyoruz. KOSGEB desteği bize pandemi döneminde çok büyük rahatlık sağladı, önümüzü açtı. Bizim ürünümüzün bir avantajı olarak donuk satabilmemizdir. Bize çok büyük fayda sağladı. İleride işletmeyi çok daha büyük konuma getirme düşüncemiz var, inşallah nasip olur" dedi.

Küçük atölye açarak başladıklarını anımsatan Sibel Ağaoğlu "Ablamın oğlunun hayali olan dükkanı açtık. O, anneannesinin içli köftesini çok seviyordu. Bu içli köfteyi İstanbul'da da tanıtmak istiyorduk. Ablam ve yeğenim ile birlikte içli köfte yapmaya karar verdik. Önce Elazığ'da küçük bir atölyemiz vardı, orada bu işe başladık. Baktık ki Elazığ haşlama içli köftesinin İstanbul'da güzel tutulduğunu, sevildiğini gördük. Böylelikle KOSGEB'den destek alarak atölyemizi büyüttük. Biz burada imal ediyoruz, onlar da İstanbul'da satıyorlar. Özellikle Elazığ'daki hanımlarımız çok becerikliler. Onların Elazığ'a hem maddi hem manevi olarak bir çok faydaları olur. Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. KOSGEB de hanımlara çok destek oluyor" diye konuştu.

Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor
Devlet desteğiyle iş kuran kız kardeşler, 20 kişiye istihdam sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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