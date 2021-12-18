Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı - Haberler
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Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çorum'un Alaca ilçesinde aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çorum'un alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde yaşayan İ.A.'nın Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çorum İş Kur İl Müdürlüğüne sunulan "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" projesi kabul edildi. Projenin kabul edilmesiyle İ.A.'ya hibe desteği olarak 4 adet büyükbaş hayvan alımı yapılarak teslim edildi. Hibe olarak aldığı hayvanların yavrulamasıyla ve yeni aldığı iki hayvanla birlikte büyükbaş hayvan sayısı 9'a yükselen İ.A., büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.

İ.A. proje kapsamında alınan hayvanların bakımı yaparak geçimini sağladığını, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği ile hayatında yeni bir sayfa açtığını ve ailesi ile birlikte hayata tutunduğunu söyledi. İ.A., kendisine her türlü desteği veren Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, eski hükümlü için hazırlanan proje ile kendi işini kurmasına yardımcı olduklarını ve topluma kazandırılmasına katkıda bulunduklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte de bu ve buna benzer kendi işini kurmak isteyen hükümlülere proje desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. - ÇORUM

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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