Devlet desteğiyle genişleyen seralar, muz üretiminde artışı sağladı

Türkiye'nin muz üretiminin geçen yıl yüzde 32,8 artarak 728 bin tona ulaşmasında, devletin ithal muza uyguladığı vergi, üreticilere sağladığı sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibelerle seraların genişletilmesi etkili oldu.

Türkiye'nin muz üretiminin geçen yıl yüzde 32,8 artarak 728 bin tona ulaşmasında, devletin ithal muza uyguladığı vergi, üreticilere sağladığı sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibelerle seraların genişletilmesi etkili oldu.

Muz üretimi için mikroklima özelliği ve coğrafi konum avantajıyla öne çıkan Anamur ve Bozyazı ilçelerinde her geçen yıl seraların genişlemesi, üretime önemli katkı sunmaya başladı.

Bilinçli tarım uygulamaları ve üretimin seralar sayesinde 12 aya yayılması da son yıllarda üretimi artıran en önemli faktörlerin başında geldi.

Türkiye'nin muz üretimi, devletin ithal ürüne uyguladığı yüksek verginin yanı sıra üreticilere sağladığı sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibelerle, geçen yıl yüzde 32,8 artışla 728 bin tona ulaştı.

Genellikle iç piyasada tüketilen yerli muz, üretimin artmasıyla ithalatın azaltılmasını sağlayarak Türkiye ihtiyacının yaklaşık 4'te 3'ünü karşılar seviyeye geldi.

Bölge üreticileri, desteklere karşılık vererek iç piyasaya yetecek miktarda muz yetiştirip 2023'e kadar ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

"Kısa sürede Türkiye muz ihtiyacının yüzde 100'ünü üretir duruma geleceğiz"

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede muz üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Verim artışının, devletin yerli muz üretimine yönelik olumlu politikasıyla sağlandığını dile getiren Gümüş, "Kısa sürede Türkiye muz ihtiyacının yüzde 100'ünü üretir duruma geleceğiz. Bu artışlardaki en büyük neden ithal muz için yüzde 145,8 vergi uygulanıyor olması. Bunun yanı sıra devletimiz sera yapan üreticilerimize düşük krediler sağlıyor. Çiftçinin gayreti ve devletin desteğini ortaya koyduğumuz zaman sevindirici bir durum oluştu." diye konuştu.

Gümüş, üreticilerin devlet desteğinden memnun olduğunu ve iç piyasa ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayacak potansiyeli barındırdıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İthal muzdan alınan vergi olmasaydı biz çocuklarımıza, 'Eskiden burada muz üretiyorduk' diye hikayeler anlatacaktık. Geldiğimiz nokta, devletimizin ithal muzdan aldığı vergi, yine devletimizin vermiş olduğu sübvansiyonlu kredi, TARSİM konusundaki destekle tarıma daha inanır hale geldik. Daha iyi noktalara gelmek için muzun ihracatını yapabiliriz. Bu zor bir şey değil. Sanayicilerin bu konuda desteklenmesi gerekiyor."

Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Feyzi Türkay da Türkiye'nin kendi muz ihtiyacının büyük bölümünü karşılar duruma geldiğini, bu sayede ithalata bağımlılığın azaldığını kaydetti.

"Bu ivmeyle muzun ithal edilmesine gerek kalmayacak"

Muz satış firması sahibi Oktay Can İşlek de üretim bandının genişlemesiyle muzda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına değindi.

Bu süreçte devletin verdiği desteğin üreticilere katkı sağladığını aktaran İşlek, "Kısa süre sonra yüzde 100 ihtiyacı karşılayacağız. Dışa bağımlılık kalmıyor. Bu ivmeyle muzun ithal edilmesine gerek kalmayacak. İthal muzun kalitesini yakaladığımızı, hatta bir adım önde olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muz üreticisi Önder Demir, son yıllarda yapılan modern seralarda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu sayede hem üretim hem de kalitede artış yakalandığını bildiren Demir, "Devletin vermiş olduğu teşvik kredileriyle çok iyi standart yakaladık. Her yıl farklı ülkelere ödediğimiz parayı artık tasarruf eder hale geldik." diye konuştu.

Demir, fırsat verildiğinde Türk çiftçisinin önemli işlere imza attığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Devletimiz üreticilere düşük faizli kredi veriyor. Bu da üretim yapmada kolaylık sağlıyor. Bu konuda devletin yanımızda olmasını hissetmek insana rahatlık veriyor. Muz üretiminde bilinçli tarım yapılınca başarılı olunuyor. Çiftçinin, ne zaman gübreleneceğini, sulanacağını, gübrenin ne zaman verileceği konusunda bilinçlendirilmesi halinde daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Muz üretimi bu şekilde devam ederse artan muzları ihraç edebiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Muzda dışarıya muhtaç değiliz. Kendi ihtiyacımızı üretir durumdayız. Kalite olarak da şu anda onları geçtik."

"Muz üretiminde fidenin kaliteli olması gerekiyor"

Ziraat mühendisi ve üretici Melih Eriş ise bilinçli muz üretimiyle Türkiye'de verimin daha da artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muz üretiminde fidenin kaliteli olması gerekiyor. Mikroklima alanlarının dışına çıkılarak muz üretimi yapmamak gerekiyor. Üretici dağın başına giderek burada muz yetiştirmeye çalışırsa sonu hüsran olur. Kulaktan dolma bilgilerle bunun üretimi yapılmamalı. Muzun yetiştirileceği alanın muza uygun olup olmadığına bakılması gerekiyor. 'Burası sıcak, burada deniz var, muz yetiştirelim' demektense oranın daha önce don yaşayıp yaşamadığına, toprak derinliğine bakıp kaliteli muzun yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal