Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
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Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü

Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere sağlanan hibe desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde hasadın başlamasıyla üretimin iyi olduğunu gören çiftçilerin yüzü gülüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere sağlanan hibe desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde hasadın başlamasıyla üretimin iyi olduğunu gören çiftçilerin yüzü gülüyor.

Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere çilekten sonra böğürtlene de verdiği hibe desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda 35 çiftçi 500 dekarlık alanda böğürtlen üretmeye başladı. İlçede 2013 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP İdaresi tarafından yüzde 80 hibeli 3 dekarlık alanda 3 çiftçi ile başlayan böğürtlen üretimi 2021'da 500 dekarlık alanda 35 çiftçiyle devam ediyor.

Devlet destek verdi, köyde göçler durdu

Daha önce geçimlerini sağlamak için batı illerine çalışmaya gitmek zorunda kaldıklarını belirten ve köyde yaşayan gençlerin yıllarca köylerinde iş olmadığı için batı illerinde çalışmak için göç ettiğini belirten böğürtlen yetiştiricilerinden Mehmet Çaça, bölgede böğürtlen bahçeleri yayılırsa kırsaldaki gençlerin kendi köylerinde kalarak geçimlerini kolaylıkla sağlayabileceklerini söyledi. Çaça, "Sason ilçesinde böğürtlenlerin hasadı yeni başlıyor. İlk satışımız bölge geneline yapılıyor. Böğürtlenin geliri de güzel. Hasadı da çok iyi gidiyor. Korona nedeniyle dış ülkelere gönderme imkanımız daha olmadı. Ortalama hasat 30 ile 45 gün arasında sürüyor. Korona döneminde birçok faydası olan böğürtlenin herkes tarafından tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bu böğürtlen bahçeleri devletin desteğiyle açıldı. Ürünümüzün geliri çok güzeldir. Devletimizden talebemiz yine bu tür projeleri halka sunmasıdır. Gençlerimiz gurbete çıkacağına, orduya, Antalya, İstanbul, Ankara'da başka milletin kapısında çalışacağına hiç olmasa kendi memleketinde, kendi köyünde, kendi tarlasında rahat rahat çalışabilmeleri için Tarım Bakanımızdan, il valimizden, ilçe kaymakamımızdan bu projelerin desteklenmesin istiyoruz. Biz önce 2016'da başladık. Bu proje tütüne alternatif bir projedir. Ben Türkiye'nin yarısını gezdim. Çalışmak için batı illerini, Ordu'ya ve diğer illere gitmek zorunda kaldım. Şimdi kendi köyümde çalışıyorum. Böğürtlenden reçel yapıyoruz. Böğürtlenden pekmez de yapılıyor. Böğürtlenin kansızlığa çok iyi geldiğini biliyoruz. Biz böğürtlen satmak için demiyoruz, bunu doktorlarda söylüyor. Kanı az olanlar bol bol böğürtlen tüketebilir. En azından denemelerini tavsiye ediyorum. Böğürtlenin dönüm başı geliri ortalama bir tondur. Bir ton 15 bin liradan satışa sunuluyor. Erzurum'dan gelip alıyorlar, Van'dan gelip alıyorlar, komisyoncular gelip alıyor. 3 dönüm eken bir aile yılda 45 bin gibi bir gelir elde ediyor. Geliri çok iyidir. Bu hibeli desteğin devam etmesini istiyoruz" dedi. - BATMAN

Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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