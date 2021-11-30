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Devlet desteğiyle Dargeçit ilçesinde otel açtılar

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Devlet desteğiyle Dargeçit ilçesinde otel açtılar

Dargeçit ilçesinde Zahit ve Ayten Kılıç çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle otel açtı.

Dargeçit ilçesinde Zahit ve Ayten Kılıç çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ) desteğiyle otel açtı.

İlçede TKDK'nin yüzde 55 hibe desteğiyle bin metrekarelik alanda kurdukları 5 katlı 25 odalı apart oteli açan çift, misafirlerini ağırlıyor.

Otelde, konferans salonu, spor salonu, sauna, hamam, kafe ve mesire alanı bulunuyor.

Zahit Kılıç, AA muhabirine, otelde 5 kişiye istihdam sağladıklarını, ilçede buna benzer bir yatırımın olmadığını söyledi.

Oteli kurarken TKDK'den destek aldıklarını ifade eden Kılıç, "Güzel bir yatırım oldu. Daha önce bir arkadaşımız desteklerden faydalanarak halı saha yapmıştı. Biz de araştırdık ve destek için başvurduk. Destekle otele hizmete açtık." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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