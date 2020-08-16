Devlet desteğiyle dağıtılan mandalar vatandaşın yüzünü güldürüyor Muş'ta devlet desteği ile dağıtılan mandalar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara gelir kapısı oldu.

Muş'ta devlet desteği ile dağıtılan mandalar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara gelir kapısı oldu.

Muş'ta devlet desteği ile 2018 yılında dağıtılan mandalar, hayvan sahiplerinin yüzünü güldürmeye başladı. Son 10 yılda devlet eliyle geliştirilen ve sağlanan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e çıkarken, hayvancılığın yeniden canlandırılmasıyla birlikte köylünün de yüzü gülmeye başladı. Manda besleyerek geçimlerini sağlayan vatandaşlar elde ettikleri süt, peynir, tereyağı ve yoğurttan ihtiyaç duydukları kadarını evlerine alırken, ihtiyaç fazlası ürünleri de marketlere satıyor.

Mandacılığın gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Manda Birliği Başkanı Yüksel Erkul, 2012'de manda birliğini kurduklarını hatırlatarak, "Birliği kurduğumuzda 960 manda ile bu işe girdik. Şu anda bin 700 tane halk elinde ıslah projesi yürütüyoruz. İnşallah bu gidişle daha sayıyı artıracağız. Mandanın bakımı kolay, devlet desteği var ve samanı da bedava geliyor. O yüzden vatandaşlarımız mandaya daha önem vermeye başladı. Bir de bölgemiz sulak alan olduğu için mandacılığı önemsiyoruz" dedi.

Mandadan elde edilen ürünün bir kısmını ihtiyaçları için ayırdıklarını geri kalanını ise satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade eden Erkul, "Mandaya rağbetin başlıca nedeni elde edilen ürünün kaliteli olmasıdır. Mandacılık 2010'da bitme aşamasına geldi. Devlet desteği ile mandacılık Türkiye'de canlanmaya başladı. Bu gidişle manda sayısı Türkiye genelinde yılda 10-15 bin civarında olabilir. Bizim bölgemizde de yılda bin ile bin 500 arasında bir artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sazlıkbaşı köyünde manda besleyen vatandaşlardan Cezayir Güngör de, babasından kalma besiciliği devam ettirdiğini dile getirerek, "Mandanın sütü, peyniri, yağını satıyoruz. Çok güzel ürünler elde ediyoruz. Yaz kış demeden üretimimiz devam ediyor. Köyümüz bin 500 nüfuslu bir köydür. Köyümüzde yaklaşık binin üzerinde manda bulunuyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA