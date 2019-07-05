Devlet desteğiyle çiftlik kurdu, 5 kişiye istihdam sağladı

TUNCELİ (İHA) –Tunceli'de devletten aldığı destek ile 1 milyon liralık büyükbaş hayvan çiftliği kuran Hıdır Ateş, 5 kişiye de istihdam sağladı.

Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht köyünde ikamet eden Hıdır Ateş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (KKYDP) sağlanan yüzde 50 hibe desteği ile 50 baş kapasiteli damızlık sığır işletmesi kurdu. Toplam 1 milyon 53 bin TL'ye mal edilen ve 526 bin 500 TL'si Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanan işletme, son teknoloji ile donatıldı. İçerisinde bakıcı evi, yem deposu, silaj, gübre çukuru ve buzağı büyütme üniteleri olana işletmeyle aynı zamanda 5 kişiye istihdam sağlandı.

İşletmenin, yüzde 50 hibe destekli KKYDP kapsamında kurulduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, "Program kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi hedefliyor. Aynı zamanda tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanan programla, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır" dedi.

Hıdır Ateş'in bakanlığın vermiş olduğu yüzde 50 hibe desteği 50 baş kapasiteli damızlık sığır işletmesi kurduğunu aktaran Kaya, "Bu anlamda İlimiz hayvancılığına önemli katkılar sunacaktır. Toplam 1 milyon 53 bin TL'ye mal edilen ve 526 bin 500 TL'si Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanan, işletmede bakıcı evi, yem deposu, silaj çukuru, gübre çukuru ve buzağı büyütme üniteleri mevcut. Tarımsal mekanizasyonun da ön plana çıktığı işletmede 5 kişilik istihdam sağlanmaktadır" diye konuştu.

İşletmenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden sahibi Hıdır Ateş ise, hedefinin ildeki hayvancılığın gelişimine katkı sunmak olduğunu söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA