HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Devlet desteğiyle çiftçinin yüzü güldü

Erzurum'da devlet desteğiyle artan sebze üretimi Doğu'daki sofralara lezzet katıyor.

Devlet desteğiyle çiftçinin yüzü güldü
26.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:57

Erzurum'da devlet desteğiyle artan sebze üretimi Doğu'daki sofralara lezzet katıyor.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Gıda İl Müdürlüğünün desteği ile kentte kurulan seralarda yetiştirilen sebzeler bölge illerinde satışa sunuluyor.

Devlet desteği olmadan önce yılda 1 veya 2 ürün hasadı yapan çiftçiler şimdi bir senede 5 ila 8 arasında değişik ürün hasat edebiliyor

Vali Okay Memiş: "Çiftçi başına 1 seradan yılda yaklaşık 30 bin lira kar elde edilmeye başlandı. Bu hiç az bir rakam değil. Demek ki biz bu seraları artırarak devam ettirirsek, rakam artacak. Erzurum ovaları muhteşem bir yapıya sahip." Dedi.

Türkiye'de hayvancılığın yanı sıra tarım alanında da adından söz ettiren Erzurum'un uçsuz bucaksız ovaları ile seralarında yetiştirilen sebzeler bölge illerinin ihtiyacını karşılıyor.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğünün desteği ile kentin çeşitli yerlerinde kurulan seralarda karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, domates, salatalık, mısır ve yeşil sebzeler yetiştiriliyor.

Devlet desteği olmadan önce tarla hasadında 1 veya 2 ürün alan yetiştiriciler sezonda bir seradan 5 ila 8 değişik ürünü hasat ederek şehir ekonomisine katkı sunuyor.

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde devlet eliyle kurulan 24 serada çiftçiler bugüne kadar hiç yetiştirmedikleri ürünleri toprakla buluşturup satışa sunmaya başladı.

Tarım alanlarını inceleyerek çiftçilerle bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin verimli ovalarıyla seralarında yetiştirilen ürünlerin pazar payının yüksek olduğunu aktardı.

Erzurum ovalarının mevcut yapısı ve verimli topraklarının, Türkiye'nin önemli bir bölgesi olan Çukurova'yı aratmadığını söyleyen Vali Memiş, son 3 senede üretilen sebzenin geçmiş yıllara oranla 4-5 kat arttığını söyledi.

"Tamamı organik"

Memiş, Erzurum'da yetiştirilen ürünlerin tamamının organik veya organiğe yakın olduğunu ifade etti.

Doğu'nun sağlıklı besin deposunun Erzurum olduğunu vurgulayan Vali Memiş, şöyle konuştu:

"Burası Aziziye ilçesi sınırlarındaki Söğütlü Mahallesi ve buradaki çiftçiler yılda 2-3 ürün alırken şimdi 5-6 hatta 7-8 defa ürün alıyor. Buradaki ürünlerin tamamı şehrin marka değeri olan marketlerde de satışa sunuluyor. Destekler arttıkça üretim artacak. Valiliğimiz, Tarım ve Gıda İl Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki çiftçilere yönelik önemli yatırımları oldu. Çiftçi başına 1 seradan yılda yaklaşık 30 bin lira kar elde edilmeye başlandı. Bu hiç az bir rakam değil. Demek ki biz bu seraları artırarak devam ettirirsek, rakam artacak. Erzurum ovaları muhteşem bir yapıya sahip."

Vali Memiş, Türkiye'de hububatın da yüzde 2'sinin Erzurum'da üretildiğini kaydetti.

Ürünlerin tohumlarının ise tamamen yerli olduğunu ifade eden Memiş, "Öyle hibrit tohumu falan değil hepsi kendi yöremizde yetişen tohumlar. Türkiye'nin göreceli olarak daha verimli daha farklı ve iklim açısından daha avantajlı bölgelerinde hasat bitiyor ama Erzurum'da yeni başlıyor. Dolayısıyla biz bununda farkındayız." diye konuştu.

Vali Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde organik tarım ve üretimin ön plana çıktığını bunu da Erzurum'un en iyi şekilde değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Vali Memiş, buradaki programın ardından Yarımca Köyünde buzağıların olduğu ahırı gezdi. Erzurum'un hayvancılıkta bir numara olacağını ifade eden Vali Okay Memiş, üreticiye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Dağıtılan tohumlarla yetişen tarlalara da giden Vali Memiş, devletin tek kurşunun ziyan olmadığını herkese buradan göstermiş oldu.

Programa Vali Memiş'in yanısıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Tarım, Orman İl Müdürü Osman Akar ve daire müdürleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor 3. Sayfa
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi olur
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
'Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Yaşar Güler Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Mustafa Sandal Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Lionel Messi Ronald Koeman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Devlet desteğiyle çiftçinin yüzü güldü - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:57:48. #1.14#
title