Devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkla çocuklarını okutuyor

MESUT VAROL - Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 çocuk annesi Keve Çelik, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı büyükbaş hayvanlardan elde ettiği sütü satarak hem ailesini geçindiriyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.

Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Çelik, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden 6 büyükbaş hayvan aldı.

Buzağılarla hayvan sayısını 12'ye çıkan Çelik, günün büyük bölümünü hayvanlarını otlatarak geçiriyor.

Çelik, günde elde ettiği ortalama 60 litre sütü peynir yaparak satıyor. Kazandığı parayla biri lise, diğeri ortaokulda okuyan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan Çelik, çalışkanlığıyla çevredekilere de örnek oluyor.

"Daha önce bir işim yoktu"

Çelik, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağlamak için hayvancılığa yöneldiğini, bu kapsamda da "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurduğunu söyledi.

Talebinin kabul edilmesiyle hayvan sahibi olduğunu anlatan Çelik, "Hayvanlarımın sayısı her yıl artıyor. Geçen yıl 6 hayvanım vardı bu yılki doğumlarla 12'ye yükseldi. Hayvanların hem etinden hem de sütünden yararlanıyorum. Daha önce bir işim yoktu. Şimdi hayvanlarım var ve iş sahibiyim. Çok mutluyum." dedi.

"Amacım bu işi daha da ilerletmek"

Eşinden boşandığı için babasının yanında kaldığını ve ailesinin hayvancılıkta kendisine çok destek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yaparak şu an 2 çocuğumu okutuyorum. Amacım bu işi daha da ilerletmek. Zamanımı hayvanlarla geçiriyorum. Tüm bakımlarını çocuklarımla yapıyoruz. Çocuklarım bir yandan okurken bir yandan da bana destek oluyor. Ailece bu işe el attık. İnşallah devamını getireceğiz. Benim hayvancılıkla uğraştığımı gören insanlar da 'keşke biz de bu işi yapsaydık, keşke bizim de hayvanlarımız olsaydı' diyorlar. Özellikle kadınlar hayvancılıkla uğraştığımı gördüklerinde takdir ediyorlar. Tüm kadınlara tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA