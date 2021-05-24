Devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde 12 kişiye istihdam sağlıyor

Adanalı çiftçi, devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde12 işçiye istihdam sağlıyor.

Adanalı çiftçi, devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde12 işçiye istihdam sağlıyor.

Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Can Ulu (32), AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce devlet desteğiyle 3 dönüm arazide çilek yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Arkadaş çevresinden görüp heves ederek çilek yetiştiriciliğine başladığını belirten Ulu, "Çilek yetiştiriciliğinin yanında 6 dönüm albino cinsi fide üretimi de yaparak hem çileklerimi pazarlıyorum hem de yeni üreticilere fide sağlıyorum. Bu cinsin hem tadı hem de kokusu insanları adeta cezbediyor. Konya'ya gönderdiğim çilekler dondurma ve reçel yapımında kullanılıyor." diye konuştu.

Çilek yetiştirdiği alanı 10 dönüme çıkardığını aktaran Ulu, arazisinde 12 işçiye istihdam sağladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat