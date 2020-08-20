Devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta kovan sayısını 40'tan 300'e çıkardı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla sağlanan devlet desteğinden faydalanan Ceren Berfin Yıldız, 40 kovan olan arı sayısını üç yılda 300 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere yılda ortalama 4 ton bal satıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla sağlanan devlet desteğinden faydalanan Ceren Berfin Yıldız, 40 kovan olan arı sayısını üç yılda 300 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere yılda ortalama 4 ton bal satıyor.

Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyü Arel mezrasında yaşayan Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ceren Berfin Yıldız, üç yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesiyle 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Yıldız, babasının da yardımıyla endemik türleri ve zengin florasıyla öne çıkan Ovacık'ta organik bal üretimine başladı.

İlçedeki verimli yaylalara bıraktığı kovanlardan elde edilen balı iç piyasada satışa sunan Yıldız, bu sayede hem ailesini geçindiriyor hem de işini büyüterek sektörde söz sahibi olmak istiyor.

Bu sezon kovanlarını, ilçeye bağlı Kızık köyü mevkisinde konaklatan ve özel kıyafetler giyerek arıların günübirlik bakımını yapan Yıldız, bal hasadının başlamasıyla da tatlı bir telaş yaşıyor.

"Bu imkanı bana sunan devletimize de çok teşekkür ediyorum"

Genç çiftçi Ceren Berfin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın çok zevkli bir iş olduğunu belirtti.

İşini geliştirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Yıldız, "Şu an harmanda 300 kovana yakın arı bulunuyor ve bunların sayısını yıl ilerledikçe arttırmayı hedefliyorum. Arılarla bu yaşta ilgilenmek beni çok mutlu ediyor, çünkü benim için bir geçim kaynağı oldu. Arılarla ilgilenmek günlük hayatımda da bir engel teşkil etmiyor." dedi.

Üniversite eğitimini de sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, "Aynı zamanda üniversitede okuyorum ve son sınıf öğrencisiyim. Mutluyum, memnunum ve bu yıl üçüncü bal hasadını yapacağım. Arıcılığı herkesin istediği gibi yapabileceğine inanıyorum ve kadınlara da bu işi yapmalarını önerebilirim. Bu imkanı bana sunan devletimize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Devletin desteği ile arıcılığa başlayıp ekonomiye katkı sağlıyorlar

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya da Tunceli'nin sahip olduğu endemik türler ve zengin florasıyla arıcılık ve hayvancılık yapmaya çok elverişli olduğunu söyledi.

Kentte arıcılıkta önemli potansiyel olduğunu vurgulayan Kaya, "İlimizde üretilen ballar, diğer birçok ilde üretilen ballara göre daha kaliteli ve organik niteliğinde. Çünkü bizim ilimizde bitki çeşitliliği çok zengin ve bu nedenle balımız kaliteli. Şu an ilimizin 65 bin arılı kovanı var. Ovacık ilçemizde ise 20 bin arılı kovan bulunuyor." dedi.

Kaya, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 3 yılda toplam 91 üreticiye, 40 arılı kovan desteği sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimize toplam 3 bin 650 arılı kovan verdik. Parasal olarak da ciddi bir hibe desteği arıcılarımıza sağladık. Bizim verdiğimiz 40 kovan ile arıcılığa başlayan üreticilerimizden Ceren Berfin Yıldız'ın da bugün 300 kovan arısı var. Ceren Berfin Yıldız gibi bir çok üreticimiz de bizim verdiğimiz destekle arıcılığa başlayıp ve şu an da arı ve kovan sayısını arttırarak hem geçimini sağlıyor hem de Tunceli ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tabi burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Valimize katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Tunceli balı coğrafi işaret tescil belgesi alma yolunda"

Kaya, Tunceli balının hasat edildikten sonra anında satıldığını ve bu yüzden bazı tüketicilerin bal bulmakta zorlandığını belirterek, "Burada üretilen bal o kadar çok tüketiliyor ki şu anda üreticilerin balını satacağı yer ve kime vereceği belli. İki ya da üç ay sonra istediğin kadar balı bulmak zorlaşıyor. Tunceli balının piyasası çok yüksek. İstanbul'a hatta yurt dışına bal gönderen üreticilerimiz var. Dolayısıyla balımız elimizde kalmıyor." dedi.

Üretimin önemine vurgu yapan Kaya, "Keşke 65 bin değil de 150 bin arılı kovanımız olsa da daha fazla bal üretimi yapsak. Tunceli balının coğrafi işaret tescil belgesini almak için çalışmalarımız iki yıl önce başladı. İnşallah bu yıl sonuna kadar bu çalışmayı bitirip Tunceli balının da coğrafi işaret tescil belgesini almış olacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA