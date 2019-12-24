: Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular

24.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:28

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıklı köyünde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteği ile kendi elektriğini üreten çiftçi Nurettin Polat, damla sulama sistemiyle fıstık ağaçlarını suluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerine verilen yüzde 50 hibe destekten Siirt'te faydalanan iki çiftçiden biri olan Polat, 433 dekar alanda damla sulama sistemi projesini hayata geçirdi.

Fıstık bahçesinin bulunduğu alanda elektrik enerjisi olmaması nedeniyle güneş panelleriyle kendi elektriğini üreten Polat, kurduğu sistemle fıstık fidanlarını sulamaya başladı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, çiftçi Polat'ı ziyaret etti.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu dile getiren Atik, üretim yapmak isteyen her vatandaşın destek alabileceğini aktardı.

Atik, fıstık bahçesiyle de ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Saipbeyli köyünde 244 dekar alanda damla sulama sistemi için hibe destek alan Gazanfer Toprak'ı ziyaret eden Atik, Siirt'te iki projenin toplam 271 bin 744 lira hibe destek aldığını belirtti.

Vali Atik'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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